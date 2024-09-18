شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز تخس.. أطعمة وعادات لازم تبعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

الحصول علي وزن مثالي وصحي يعد حلم للكثيرين، ولذا فاتباع بعض العادات وتناول بعض الأطعمة تعد من الأمور الهامة التي تساهم في الحصول على ما تريد.

أكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن هناك العديد من الأمور غير الصحية التي تتسبب في زيادة الوزن، ولذا يجب تجنبها للحصول علي جسم رشيق وصحي.

وأوضح، أن تناول بعض الأطعمة تعد السبب في التعرض لزيادة الوزن، ومنها:

-الأطعمة السريعة

تعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، والسبب ارتفاع نسبة الدهون غير الصحية، وأيضا ارتفاع سعراتها الحرارية.

-المياه الغازية

تعتبر من المشروبات المضرة للصحة بشكل عام، وبشكا خاص فهي تعد من أبرز الأسباب المؤدية لزيادة الوزن، والسبب ارتفاع نسبة السكريات بها.

-زبدة المكسرات

زبدة اللوز وزبدة الفول السوداني، والعديد من الأنواع الأخرى من المكسرات التي يصنع منها الزبدة، بالرغم من فوائدها الكثيرة التي تحل على الجسم بسبب ما تحتويه من البروتين والألياف، إلا أنها عالية السعرات الحرارية، وعالية الدهون، وهذا يكون في حال الإفراط في تناولها.

-العصائر المعلبة

عالية السكر في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في تراكم الدهون بالجسم، وزيادة الوزن، ولذا يمكنك استبدال هذا بتناول الفواكه قطع، أو عصائر طازجة غير مضاف إليها السكر.

-الفواكه المجففة

غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولكنها عالية السكريات، وعند الإفراط في تناولها يزداد تعرضك لزيادة الوزن، ولذا يمكنك تناولها بوعي .

وقدم استشاري السمنة والنحافة أيضا، بعض النصائح الصحية التي تساعد في تخلصك من الوزن الزائد، ومنها:



-مضغ الطعام يعد من الحيل الجيدة التي تحسن عملية الهضم وزيادة قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، وأيضا هذا يساهم بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد.



-الإكثار من تناول الماء من أهم الحيل التي تزيد من فرص الحصول علي وزن صحي وخالي من الدهون، ولذا إذا كنت ترغب في الحصول علي جسم رشيق يمكنك عليك تناول 3 لترات من الماء علي مدار اليوم.

-عليك تقسيم وجباتك لتكون من 5 إلي 6 وجبات 3 وجبات رئيسية و3 صغيرة، وتعتمد هذه الوجبات أن تكون معتمدة على البروتين والألياف، والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

-ممارسة الرياضة، حتى لو المشي يوميا لمدة 30 دقيقة، تساعد في التخلص من الوزن الزائد، وزيادة حرق الدهون في الجسم.