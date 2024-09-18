شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إذا كنت تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشمل بعض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين صعوبة إكمال المهام، أو عدم التنظيم، أو تغيرات المزاج، أو صعوبة الحفاظ على العلاقات، والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هي زيارة مقدم الرعاية الصحية، مثل الطبيب النفسي للحصول على التشخيص، وفقا لما نشره موقع health.

ضع في اعتبارك أن أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد تبدو مختلفة بين الاشخاص ولو ان بعض الأشخاص يعانون من هذه الأعراض، فهذا لا يعني أنها متشابهة لدى جميع الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

1. الأرق



يمكن أن يعاني الأطفال والبالغون من أعراض فرط النشاط المرتبطة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة ، ولكن تختلف طريقة معاناتهم لها. يظهر فرط النشاط بشكل أكثر دقة في صورة عدم ارتياح لدى البالغين.

قد يبدو الشعور بعدم الراحة وكأنك تحرك يديك وقدميك أو تواجه صعوبة في الجلوس ساكنًا على مقعد. قد يُقال لك أو تدرك أيضًا أنك تتحدث بشكل مفرط.

2. مشاكل في العلاقات الشخصية



قد تكون العلاقات صعبة بالنسبة للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وقد أظهرت الأبحاث أن البالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد يواجهون صعوبات في الحفاظ على العلاقات الشخصية.

قد يواجه الشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في التعامل مع مرحلة الانتقال عندما يتلاشى الحماس الأولي لصداقة أو شراكة جديدة.

3. الاندفاعية



إن التحدث بشكل مفرط، والإجابات قبل الانتهاء من الأسئلة، ومقاطعة محادثات الآخرين هي أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين . وتندرج هذه الأعراض تحت بند الاندفاع.

إن القيام بعمليات شراء عشوائية دون وجود خطة واضحة ـ وهو ما يعرف بالشراء القهري أو الاندفاعي ـ يعد علامة أخرى على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين. وقد وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة البلوغ لديهم ميل أقوى إلى الانخراط في شراء الأشياء بدافع الاندفاع أو بأفعال مرتبطة بذلك.

4. تاريخ المشاكل الأكاديمية



إن التاريخ المبكر لأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ـ مثل صعوبة الجلوس ساكنًا، والانتباه إلى المعلم، والتركيز على العمل ـ يمكن أن يؤكد تشخيص الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة البلوغ. ومن معايير تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وجود أعراض في بيئات متعددة، والتي قد تشمل البيئات التعليمية. وليس من غير المألوف أن تستمر المشاكل الأكاديمية في مرحلة البلوغ أثناء وجود الشخص في الكلية.

5. التسويف



التسويف هو التأخير في بدء الأنشطة، ويمكن أن يكون علامة كلاسيكية على إصابتك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

6. البحث عن الإثارة



غالبًا ما ينجذب الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى الأنشطة المحفزة، والتي يمكن أن تكون سلوكيات تبحث عن الإثارة.

7. الفوضى



قد يكون التنظيم والبقاء منظمين أمرًا صعبًا إذا كنت تعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. ويؤدي عدم التنظيم إلى عدم القدرة على أداء المهام لأنك لا تملك المواد التي تحتاجها.



