أمير منطقة عسير يدشّن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عسير

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة؛ حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1446هـ (2024-2025م).

وأكد سموه أهمية اللقاح في تخفيف أثر هذا المرض على الفرد والمجتمع وتقليل العبء على المنشآت الصحية، حيث تستهدف الحملة جميع أفراد المجتمع فوق سن الستة أشهر مع التركيز على الفئات الأكثر خطورة وتعرضاً للإصابة.

ووجه سموه جميع المحافظين ورؤساء المراكز والجهات الحكومية بمنطقة عسير بالتعاون والتفاعل مع الحملة بما يضمن تحقيق مستهدفاتها بإذن الله.

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