شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تتصرف لو أخدت جرعة مضاد حيوى زيادة والان مع تفاصيل الخبر

المضادات الحيوية هي أدوية تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الحلق والتهابات الجلد. وفي بعض الحالات، يتم إعطاؤها أيضًا للوقاية من العدوى قبل العمليات الجراحية. ويمكن أن يكون سوء استخدام المضادات الحيوية أو الإفراط في استخدامها ضارًا، مما يؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية، وهي حالة خطيرة حيث تصبح البكتيريا مقاومة للأدوية المصممة للقضاء عليها، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

إذا تم تشخيص إصابتك بعدوى بكتيرية ووصف لك الطبيب مضادات حيوية لعلاجها، فمن الضروري إكمال الجرعة بالكامل، حتى لو كنت تشعر بتحسن، وللتأكد من القضاء على جميع البكتيريا، والتوقف المبكر يمكن أن يسمح للبكتيريا الباقية بأن تصبح مقاومة، مما يجعل علاج الالتهابات المستقبلية أكثر صعوبة، وإكمال العلاج يمنع أيضًا عودة العدوى أو تفاقمها.

وتخطي جرعة من المضادات الحيوية يعطل العلاج ويقلل من فعاليته ويسمح للبكتيريا بالتكاثر أو تطوير المقاومة، و يمكن أن يطيل أمد العدوى ويجعل العلاج في المستقبل أكثر صعوبة، وعندما لا تتعرض البكتيريا للمضاد الحيوي باستمرار، فإنها قد تتحور وتظل على قيد الحياة، مما يؤدي لسلالات مقاومة للأدوية.

وإذا نسيت تناول جرعة من المضادات الحيوية، فإن النصيحة العامة هي تناول الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها، ما لم يكن الوقت قد اقترب للجرعة التالية المقررة. في هذه الحالة، تخطَّ الجرعة الفائتة واستمر في تناول الجرعة المعتادة. ولا تضاعف الجرعات لتعويض الجرعة الفائتة، لأن هذا قد يؤدي إلى تناول جرعة زائدة وزيادة خطر الآثار الجانبية. ومن الجيد أيضًا الاتصال بطبيبك للحصول على المشورة، خاصة إذا كنت غير متأكد من كيفية المتابعة.

وإذا نسيت تناول جرعات متعددة من المضادات الحيوية، فمن المهم الاتصال بطبيبك للحصول على الإرشادات، ومن المرجح أن يعيدوا تقييم حالتك ويحددوا ما إذا كنت بحاجة إلى إعادة بدء الدورة أو تمديد العلاج أو اتخاذ خطوات إضافية للقضاء على العدوى. قد يؤدي تفويت عدة جرعات إلى تقليل فعالية المضاد الحيوي، وقد يحتاج طبيبك إلى تعديل خطة العلاج الخاصة بك. من الضروري أن تكون صادقًا بشأن أي جرعات فائتة، لأن إخفاء هذه المعلومات قد يؤدي إلى علاج غير مناسب".

خطوات يجب اتخاذها لمنع تخطي الجرعات المستقبلية

لتجنب تفويت الجرعات، من الضروري جعل تناول المضادات الحيوية جزءًا من روتينك اليومي، مثل تناول الوجبات أو تنظيف أسنانك وإذا كنت من الأشخاص الذين ينسون الأشياء باستمرار، فقم بضبط تذكيرات أو تنبيهات على الهاتف. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بأدويتك في مكان مرئي، وفكر في استخدام منظم حبوب الدواء، خاصة إذا كنت تتناول أدوية متعددة، لتتبع جرعاتك بسهولة، كما يوصي الطبيب.

