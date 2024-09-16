شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية تسبب زيادة وزنك.. لا تفرط في تناولها والان مع تفاصيل الخبر

عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن، يركز العديد من الأشخاص على تناول الأطعمة الصحية، ومع ذلك، حتى بعض الأطعمة الأكثر صحة يمكن أن تساهم في زيادة الوزن إذا تم استهلاكها بشكل زائد أو دون وعي، وفي حين أن هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية ومليئة بالفوائد، فمن الضروري أن تكون على دراية بكيفية دمجها في نظامك الغذائي، وفيما يلي 5 أطعمة صحية يمكن أن تساهم سرًا في زيادة الوزن.

المكسرات وزبدة المكسرات

غالبًا ما يُشاد بالمكسرات باعتبارها مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، فهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف، وفي حين أنها توفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك صحة القلب وتحسين وظائف المخ، إلا أنها أيضًا كثيفة السعرات الحرارية بشكل لا يصدق، ويمكن لحفنة صغيرة من المكسرات أن تحتوي بسهولة على 150-200 سعر حراري، وزبدة المكسرات، مثل زبدة الفول السوداني أو اللوز، أكثر تركيزًا، ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المكسرات أو زبدة المكسرات دون مراعاة محتواها من السعرات الحرارية إلى زيادة الوزن غير المقصودة، ويعد التحكم في الحصص أمرًا ضروريًا عند دمجها في نظامك الغذائي، لذلك التزم بالحصص الصغيرة ووازنها مع الأطعمة الأخرى.

الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة الخارقة المعروفة بأحماضها الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب ومحتواها العالي من العناصر الغذائية، وهي غنية بالألياف والبوتاسيوم والفيتامينات الأساسية، مما يجعلها إضافة رائعة لأي نظام غذائي، ومع ذلك، وعلى غرار المكسرات، فإن الأفوكادو غني بالسعرات الحرارية أيضًا، حيث تحتوي حبة أفوكادو متوسطة الحجم على حوالي 240 سعرة حرارية، فإذا كنت تضيف الأفوكادو بشكل متكرر إلى السلطات أو العصائر أو الخبز المحمص دون قياس أحجام الحصص، فقد تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تدرك، مما قد يساهم في زيادة الوزن بمرور الوقت، لذلك الاعتدال هو المفتاح عند الاستمتاع بهذه الفاكهة.

الجرانولا

يتم تسويق الجرانولا غالبًا على أنها طعام صحي، مليء بالحبوب الكاملة والشوفان والمكسرات والبذور، وفي حين أنها يمكن أن تكون مصدرًا للألياف والدهون الصحية، إلا أن الجرانولا تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات المضافة، خاصة الأنواع التي يتم شراؤها من المتجر، ويمكن أن تحتوي أن العديد من الأشخاص يستهلكون الكثير منها دون وعى، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام لاحقًا.

العصائر

يمكن أن تكون العصائر المصنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة طريقة رائعة وغنية بالعناصر الغذائية، ومع ذلك، يضيف العديد من الأشخاص دون علمهم كميات زائدة من المكونات عالية السعرات الحرارية مثل الموز وزبدة الفول السوداني والزبادي والعسل، مما يحول المشروب الصحي إلى قنبلة سعرات حرارية، بالإضافة إلى ذلك، تفتقر عصائر الفاكهة، حتى عندما يتم تصنيعها طازجة، إلى الألياف ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الجوع، لذلك عند تحضير العصائر، ركز على إضافة الخضار والفواكه قليلة السكر، وقلل من المكونات عالية السعرات الحرارية، وتجنب أيضًا عصائر الفاكهة فقط واختر الفاكهة الكاملة بدلاً من ذلك للحصول على فوائد الألياف.

الفواكه المجففة

غالبًا ما يُنظر إلى الفواكه المجففة مثل الزبيب والتمر والمشمش على أنها وجبة خفيفة صحية غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومع ذلك، فإن عملية التجفيف تركز السكريات الطبيعية والسعرات الحرارية في هذه الفاكهة، كما أن الحجم الصغير للفواكه المجففة يجعل من السهل الإفراط في تناولها دون إدراك عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها، في حين أنها صحية باعتدال، كن حذرًا مع أحجام الحصص، وامزجها بالبروتين أو الدهون لإبطاء عملية الهضم ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم. في حين أن هذه الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية وتوفر فوائد صحية عديدة، فمن السهل الإفراط في تناولها وتخريب جهود إنقاص الوزن دون علم، إن مفتاح منع زيادة الوزن من هذه الأطعمة الصحية هو تناولها بوعي، والتحكم في حجمها، وموازنتها مع خيارات أخرى غنية بالعناصر الغذائية.