شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. اللحوم الغير مطهية جيدا تسبب هذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

إن كيفية طهي اللحوم يمكن أن تحدد في الواقع تأثيرها على صحتك، وذلك لأن خبراء الصحة يعتقدون أن تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا يمكن أن يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية التي قد تؤدي إلى التهابات خطيرة، وإليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول طهي اللحوم وتأثير اللحوم غير المطبوخة جيدًا على الصحة، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

غالبًا ما يزعم عشاق الطهي أن اللحوم غير المطبوخة جيدًا أو متوسطة النضج لها طعم ونكهة وملمس لذيذ، ولكن من ناحية أخرى، يعتقد خبراء الصحة أن هناك مخاطر صحية محتملة مرتبطة باللحوم غير المطبوخة جيدًا.

فهم المخاطر

يمكن أن يؤدي تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا إلى تكاثر مسببات الأمراض الضارة مثل البكتيريا والطفيليات والفيروسات التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض منقولة عن طريق الغذاء.. وفيما يلي بعض أكثر أنواع العدوى شيوعًا:

البكتيريا السالمونيلا

السالمونيلا هي بكتيريا توجد عادة في الدجاج والبيض وبعض اللحوم الحمراء، في الواقع، يمكن أن تسبب السالمونيلا أعراضًا مثل الإسهال والحمى وتقلصات البطن، يمكن أن توجد البكتيريا في اللحوم النيئة وقد لا تموت إذا لم يتم طهي اللحوم على درجة الحرارة المناسبة.

الإشريكية القولونية

الإشريكية القولونية يمكن أن تسبب أيضًا ضائقة معوية شديدة، بما في ذلك الإسهال الدموي وفشل الكلى، غالبًا ما ترتبط هذه البكتيريا باللحوم الحمراء المفرومة غير المطبوخة جيدًا مثل لحم البقر.

كامبيلوباكتر

كامبيلوباكتر هي بكتيريا أخرى توجد عادةً في الدواجن، يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الإسهال والتشنج والحمى، وهي منتشرة بشكل خاص في الدجاج غير المطبوخ جيدًا ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

الليستيريا المستوحدة

الليستيريا المستوحدة هي بكتيريا يمكنها البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة منخفضة وهي خطيرة بشكل خاص على النساء الحوامل والمواليد الجدد وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ويمكن أن تسبب التهابات شديدة، بما في ذلك التهاب السحايا.

الطفيليات التوكسوبلازما

التوكسوبلازما يمكن أن يوجد هذا الطفيلي في لحم الضأن غير المطبوخ جيدًا، ويمكن أن يسبب أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا وهو خطير بشكل خاص على النساء الحوامل والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.

الفيروسات مثل التهاب الكبد الوبائي هـ

يمكن أن ينتقل هذا الفيروس من خلال اللحوم غير المطبوخة جيدًا ويمكن أن يسبب أعراضًا مثل اليرقان وآلام البطن والتعب، وهو مصدر قلق خاص في المناطق التي تكون فيها ممارسات النظافة غير كافية.

عواقب الأمراض المنقولة بالغذاء

يمكن أن يؤدي تناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بدءًا من الانزعاج الخفيف إلى الحالات الشديدة المهددة للحياة.. وفيما يلي.. بعض الأمراض التى تسببها:

ضائقة الجهاز الهضمي

المشكلة الأكثر شيوعًا لمسببات الأمراض المنقولة بالغذاء هي الانزعاج المعوي، بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن، في حين أن هذه الأعراض عادة ما تكون قصيرة الأمد، إلا أنها يمكن أن تكون شديدة.

العدوى الجهازية

يمكن أن تنتشر بعض مسببات الأمراض خارج الجهاز الهضمي وتسبب عدوى جهازية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تدخل السالمونيلا والليستيريا مجرى الدم وتؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل تسمم الدم.

مشاكل صحية مزمنة

يمكن أن تؤدي بعض الأمراض المنقولة بالغذاء إلى مشاكل صحية طويلة الأمد، على سبيل المثال، يمكن أن تسبب سلالات معينة من الإشريكية القولونية الفشل الكلوي، وقد تم ربط عدوى كامبيلوباكتر بمتلازمة غيلان باريه، وهو اضطراب عصبي نادر، يعتبر خطرًا على الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وهم أكثر عرضة للتأثيرات الشديدة للأمراض المنقولة بالغذاء، وبالنسبة لهذه الفئات، يمكن أن تؤدي حتى العدوى البسيطة إلى مضاعفات خطيرة.

أفضل الممارسات لاستهلاك اللحوم الآمن للتخفيف من المخاطر المرتبطة باللحوم غير المطبوخة جيدًا، من الضروري اتباع ممارسات سلامة الغذاء المناسبة:

- طهي اللحوم إلى درجة الحرارة المناسبة

- تجنب التلوث المتبادل، من خلال فصل اللحوم النيئة عن الأطعمة الأخرى واستخدم أدوات وألواح تقطيع منفصلة.

- اغسل يديك والأوانى والأسطح جيدًا بعد التعامل مع اللحوم النيئة.

- قم بتخزين اللحوم بشكل صحيح، وقم بتبريد اللحوم أو تجميدها على الفور وتأكد من تخزينها في درجة الحرارة الصحيحة، وقم بتذويب اللحوم المجمدة في الثلاجة، وليس على سطح الطاولة.