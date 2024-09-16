شكرا لقرائتكم خبر عن الفاصوليا أشهر البقوليات الخارقة.. كيف تتناولها دون أن تسبب لك الغازات؟ والان مع تفاصيل الخبر

الفاصوليا مصدر قوي للبروتين والألياف والحديد والفيتامينات النباتية التي لها فوائد صحية هائلة، حيث يمكن أن تكون الفاصوليا مفيدة لصحة القلب والأمعاء والكبد أيضًا، ومع ذلك، وفقًا للخبراء، يمكن أن يجعلك هذا الطعام المليء بالعناصر الغذائية أيضًا تعاني من الغازات والإمساك، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الطرق لدمجها فى طعامك دون أي مشاكل في الجهاز الهضمي، بحسب موقع تايمز ناو.

تأتي أكبر الفوائد الصحية للفاصوليا من محتواها العالي من الألياف التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، فعلى الرغم من أنها تسبب لك الغازات في بعض الأحيان، إلا أن الفاصوليا هي واحدة من أكثر الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية التي يعتقد الخبراء أنه يجب عليك دمجها في نظامك الغذائي اليومي.

الفاصوليا مليئة بالألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا يستطيع جسمك هضمها عادةً - ولكنها تزيد من حجم البراز وتقليل مشاكل مثل الإمساك.

يساعد تناول الألياف غير القابلة للذوبان أيضًا في تغذية البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي، مما يحافظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

كما أن الفاصوليا غنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة، ولها فوائد صحية هائلة بسبب الكميات العالية من مضادات الأكسدة التي تقلل من تلف الخلايا الناجم عن الجزيئات الخطيرة المعروفة باسم الجذور الحرة.

تمنع مضادات الأكسدة أيضًا الأمراض المزمنة مثل السرطان.

العناصر الغذائية الأخرى الموجودة في الفاصوليا

توجد العديد من العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى في الفاصوليا أيضًا.

يحتوي نصف كوب على ما بين 300 و 500 مليجرام من البوتاسيوم، والذي يلعب دورًا حيويًا في المساعدة في التحكم في ضغط الدم. بصرف النظر عن ذلك، تعد الفاصوليا أيضًا مصادر غنية بـ:

النحاس

حمض الفوليك

الحديد

المغنيسيوم

فيتامين ب 6

كيف تفيدك الألياف الموجودة في الفاصوليا؟

وفقًا للخبراء، تأتي أكبر الفوائد الصحية للفاصوليا من محتواها العالي من الألياف، ولهذا السبب، تلعب الفاصوليا دورًا مهمًا في استخدام الطعام كدواء لأنها تقلل بشكل كبير من كمية الكوليسترول الممتصة عند تناولها.

وتعمل الألياف على خفض مستويات السكر في الدم، وتحمي من سرطان القولون، وتساعد الأشخاص على التحكم في وزنهم عن طريق ملئهم وجعلهم يشعرون بالشبع لفترة أطول. وفقًا للدراسات، فإن أولئك الذين يتناولون الفاصوليا بانتظام لديهم وزن أقل ومحيط خصر أصغر من أولئك الذين لا يتناولونها.

ماذا تفعل إذا كانت الفاصوليا تسبب لك انتفاخ البطن؟

يقول الخبراء على الرغم من أن الألياف الموجودة في الفاصوليا تسبب الانتفاخ والغازات، خاصة إذا لم تكن معتادًا على تناول ما يكفي منها - يمكنك تعديل طريقة تحضيرها.

ابدأ بحصة صغيرة أو وزع تناول الفاصوليا على مدار اليوم، وفقًا لخبراء التغذية. يقولون إنه ليس عليك تناول حصة كاملة في وجبة واحدة أو تناولها كل يوم حيث يعتاد جسمك أكثر على الألياف المضافة.

يوصي الخبراء بنقعها طوال الليل لاستخلاص بعض المركبات المنتجة للغازات. يمكن أن تساعد أيضًا إضافة الأعشاب التي تساعد في الهضم مثل الكمون والكزبرة والشمر والزنجبيل.



