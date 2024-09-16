شكرا لقرائتكم خبر عن لو عامل دايت.. أفضل طريقة لتجنب إغراءات الأكل غير الصحى والان مع تفاصيل الخبر

في أي موسم أو إحتفال بمناسبة معينة يكون الطعام هو الأساس، فقدوم أي مناسبة يكون لها طابع معين ومحدد كل عام من الأطعمة المقدمة، فإذا كنت متبع لحمية غذائية أو تتبع نظام غذائي صحي، فكيف يمكنك التغلب علي إغراءات الأكل الغير صحي؟.

تقول الدراسات أن رائحة الطعام تزيد من شهيتك وإغراءاتك، وذلك وفقا لموقع thehealthsite الذي أوصحي أن الخطوة الأولى هي التنظيف الشامل للمطبخ، والتخلص من كل أنواع الإغراءات من مطبخك، احتفظ فقط بالأطعمة الصحية والوجبات الخفيفة الصحية التي يمكنك تناولها.

تناول الماء والفواكه للبقاء ممتلئًا وتشعر بالشبع، فشرب الكثير من الماء واحتفظ بعصائر الفاكهة الطازجة لتشعر بالشبع، ويمكن أن يساعد هذا في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام. كما يمكن أن يساعدك أيضًا في تناول وجبات صحية فقط.

تخلص من التوتر لأنه تعمل هرمونات التوتر على تحفيز الرغبة الشديدة في تناول الطعام. احرص على توفير بيئة خالية من التوتر في المنزل، وإذا شعرت بالتوتر في أي وقت، فابدأ في التعامل معه إما من خلال ممارسة الرياضة أو كتابة اليوميات أو التأمل.

وعليك أن تكون مصمماً وثق بنفسك وبقدرتك على تحقيق ذلك، فلا تحرم نفسك من الطعام بل استبدل كل الأطعمة غير الصحية بأطعمة صحية.

وعليك أن تكافيء نفسك، وتناول يومًا واحدًا من كل 10 أيام ما ترغب فيه، فهذا سيساعدك على إشباع براعم التذوق لديك ورغباتك الشديدة، كما لن تعودي إلى تناول الوجبات السريعة بشكل متكرر. اعتبري هذا مكافأة على إنجازك.

