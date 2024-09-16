شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من استخدام واقى الشمس للأطفال.. اعرف المخاطر والبدائل الصحية والان مع تفاصيل الخبر

من الضروري ترطيب وحماية بشرة الطفل الرقيقة في جميع الأوقات، ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة جورج ماسون وجود صلة بين استخدام منتجات العناية الشخصية مثل المستحضرات وزيوت الشعر وكريمات الوقاية من الشمس وارتفاع مستويات المواد الكيميائية الضارة التي تسمى الفثالات لدى الأطفال الصغار، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

يكشف البحث أن التعرض لهذه المواد الكيميائية التي تعطل الغدد الصماءْ وتُستخدم الفثالات بشكل شائع في البلاستيك لتعزيز المرونة والمتانة، كما أنها موجودة في العديد من منتجات العناية الشخصية، ويمكن لهذه المواد الكيميائية أن تحاكي أو تمنع أو تتداخل مع الهرمونات الطبيعية في الجسم، مما يثير المخاوف بشأن آثارها على نمو الأطفال.

ومن جانبه، قال مايكل إس بلوم، أستاذ في كلية الصحة العامة بجامعة جورج ماسون والمحقق الرئيسي للدراسة: "هذه هي أول دراسة تشير إلى أن منتجات العناية بالبشرة المختلفة التي يستخدمها الأطفال الصغار قد تزيد بشكل مختلف من التعرض للفثالات وبدائل الفثالات التي تعطل الغدد الصماء لدى الأطفال الصغار"، لذلك يُفضل اختيار منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات طبيعية أو الاعتماد على العلاجات المنزلية.



فيما يلي.. بعض المنتجات الطبيعية التي يمكن استخدامها بأمان للعناية الذاتية بطفلك:زيت جوز الهند

يعد زيت جوز الهند بطلًا حقيقيًا عندما يتعلق الأمر بالعناية ببشرة طفلك، فهو رائع لترطيب البشرة، وعلاج الالتهاب الناتج عن الحفاضات، واستخدامه كزيت للتدليك، زيت جوز الهند ليس لطيفًا على بشرة طفلك فحسب، بل يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا الطبيعية.

زبدة الشيا

زبدة الشيا هي مرطب مثالي لجميع الأعمار، ويمكنها علاج البشرة الجافة والمتهيجة، وخاصة في حالات الإكزيما، ويمكن أيضًا وضعها على مناطق طفح الحفاضات.

جل الصبار

هذا النبات الأخضر معروف بخصائصه العلاجية المذهلة، حيث يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة والمبردة، ويمكن أن يساعد في علاج جفاف الجلد والتهيجات الجلدية البسيطة والطفح الجلدي وحروق الشمس، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا الطبيعية يمكن أن تساعد في علاج عيوب الجلد.

زيت الزيتون

زيت الزيتون خفيف ومرطب ويمكن استخدامه لتدليك الطفل قبل الاستحمام، وهذا من شأنه أن يترك بشرته نضرة ومرطبة لفترة أطول.

زيت البابونج

يساعد هذا المنتج على تهدئة احمرار الجلد وتهيجه بشكل لا مثيل له، ويمكن لزيت البابونج تهدئة البشرة المتهيجة وهو رائع لتدليك الطفل لتعزيز الاسترخاء.