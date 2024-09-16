شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الإفطار والعشاء في وقت مبكر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة بحثية جديدة إلى أن توقيت تناول وجبات الطعام قد يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب ، وهناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر على هذا الخطر المتزايد، مثل حساسية الأنسولين، وضغط الدم، والتمثيل الغذائي.

ويوصي الخبراء باختيار عادات الأكل مثل النظام الغذائي المتوسطي أو نظام DASH للحصول على خيارات صحية للقلب، بالإضافة إلى الانتباه إلى متى تكون وجبتك الأخيرة في المساء health.

وتوصل البحث إلى أن تناول وجبة الإفطار بعد الساعة التاسعة صباحًا والعشاء بعد الساعة التاسعة مساءً يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة بين النساء،

كيف يؤثر توقيت تناول الطعام على صحة القلب

إن إيقاعنا اليومي الفطري له تأثير قوي، على سبيل المثال، على حساسية الأنسولين ــ الدرجة التي يستطيع بها الجسم استخدام السكر من الطعام. وقد وجدت دراسات سابقة أن الجسم يكون أكثر حساسية للأنسولين في الصباح مقارنة بالمساء، وعندما تنخفض هذه الحساسية - مما يسبب مقاومة الأنسولين - يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات القلب والأيض مثل الالتهاب، وخلل وظائف الأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم ، وكل هذه الأمور تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء، عندما يكون الميلاتونين (هرمون النوم) في ذروته، قد يمنع الجسم من استقلاب الطعام بكفاءة، و تناول الطعام في وقت متأخر من الليل من المرجح أن يسبب زيادة الوزن ويضعف عملية التمثيل الغذائي للدهون، مقارنة بتناول الطعام في وقت مبكر من المساء.

كما أظهر الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل مجموعة متنوعة من السلوكيات الأقل صحة مقارنة بنظرائهم الذين يتناولون الطعام في وقت مبكر. وكانوا أكثر عرضة للتدخين، والنوم في وقت متأخر.



وتناول وجبة الإفطار المبكرة قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وتخطي وجبات الطعام، خاصة وجبة الإفطار، لا ينصح به لأنه يؤدي إلى زيادة السمنة .