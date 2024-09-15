شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ابتعد عنها إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر والان مع تفاصيل الخبر

هل تعاني من آلام أسفل الظهر، قد يؤدي هذا المكون غير المتوقع في نظامك الغذائي إلى تفاقم المشكلة، ووفقًا لموقع اكسبريس، يجب عليك الابتعاد عن الذرة ومشتقاتها - مثل الشراب والسكر ورقائق البطاطس والزيت - إذا كنت تريد تخفيف آلام العمود الفقرى.

في حين أن الذرة الطبيعية غير المعالجة الذرة صحية، لكنها تفقد عناصرها الغذائية أثناء المعالجة وتؤثر على أجسامنا بشكل مختلف، لذا، إذا قمت بإدراج الذرة في نظامك الغذائي، فتأكد من أنها كاملة وغير مكررة.

يحتوي الذرة على فيتامينات ب والمعادن بالإضافة إلى الألياف الغذائية التي يمكن أن تكون مفيدة للصحة العامة إذا تم تناولها باعتدال، تحتوي الذرة الكاملة أيضًا على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

هل يمكن أن يساعد نظامك الغذائي في تقليل آلام أسفل الظهر؟

يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات في تخفيف آلام أسفل الظهر، ومن المهم تناول الكثير من الفواكه والخضروات غنية بمضادات الأكسدة - مثل التوت والخضراوات الورقية الخضراء الداكنة والخضروات الصليبية.

يجب أيضًا إضافة الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك الدهنية (السلمون والماكريل) والمكسرات والبذور إلى النظام الغذائي، لتحقيق استقرار نسبة السكر في الدم.

يوفر البروتين من البقوليات مثل الفاصوليا أو العدس الألياف دون التأثيرات الالتهابية المرتبطة بتناول اللحوم الحمراء.

الكركم أو الزنجبيل أثناء الطهي يمكن أن يوفر فوائد قوية مضادة للالتهابات أيضًا.

شرب الكثير من الماء يحافظ على ترطيب أجسامنا وبالتالي يعزز الصحة العامة مع تقليل تصلب العضلات.