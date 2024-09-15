شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت بتأكل حلويات المولد.. حافظ على أسنانك من التسوس بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

يحب الجميع تناول حلويات المولد وتتراكم قطع الحلوى بين الأسنان واللثة ولأنها غنية بالسكر قد تسبب أضرار بالغة مثل: التسوس، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لحماية أسنانك من التسوس أثناء تناول حلويات المولد.

استخدم فرشاة الأسنان المناسبة

ابحث عن شيئين أثناء اختيار فرشاة أسنانك: شعيرات ثلاثية المفعول ورؤوس ماسية الشكل لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها تمامًا جرب فُرشاة الأسنان الكهربائية، لأنها فعالة للغاية في التنظيف أيضًا، بحسب موقع تايمز أوف أنديا.

لا تتجاهل استخدام الخيط

تأكد من الحفاظ على نظافة الفجوات في أسنانك عن طريق تنظيف الأسنان بالخيط بانتظام وإزالة السكر المتراكم يوصى بشدة باستخدام الخيط كخطوة أساسية في روتين نظافة أسنانك.

غسول الفم

استخدم غسول الفم بالفلورايد بعد حلوى المولد والوجبات ، خاصةً إذا كنت قد انتهيت من تناول الحلوى إذا لم يكن لديك غسول للفم في متناول يدك ، فمجرد غسله بالماء العادي سيعمل على تحقيق نظافة الفم أيضًا.

علكة خالية من السكر

إن مضغ العلكة الخالية من السكر يزيد من إنتاج اللعاب في الفم مع إزالة آثار السكر على الأسنان.

تقليل مصدر المشكلة

على المدى الطويل، اعمل على تقليل تناول الحلويات والأطعمة السكرية تجنب الحلوى الصلبة. الأطعمة اللزجة أو المطاطية التي تميل إلى البقاء في فمك لفترة أطول.