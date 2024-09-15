شكرا لقرائتكم خبر عن للستات.. لو بتحسى بغثيان قبل الدورة الشهرية تناولى هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

غثيان ما قبل الدورة الشهرية هو عرض شائع تعاني منه العديد من النساء خلال هذه الفترة التي تسبق نزول الدورة الشهرية، حيث يعتبر الغثيان جزء من مجموعة الأعراض التي تُعرف بمتلازمة ما قبل الطمث، والتي تتسبب في عدم الراحة الجسدية والنفسية، على الرغم من أن الغثيان يكون مزعجاً، لكنه يمكن التحكم فيه من خلال تناول بعض الأطعمة المفيدة التي تخفف من حدته وتساعد على استعادة التوازن داخل الجسم.

أوضحت الدكتورة انتصار وهدان استشارى النساء و الولادة في مستشفى ايتاى البارود العام، أن غثيان ما قبل الدورة الشهرية ، ينتج عن التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم المرأة خلال هذه الفترة، حيث يحدث انخفاض في مستويات هرمون الأستروجين والبروجسترون مما يؤثر على الجهاز الهضمي ويسبب الغثيان، وقد تلعب عوامل أخرى مثل التوتر والقلق والتغيرات في النظام الغذائي دوراً في زيادة حدة هذا العرض، ويمكن لبعض الأطعمة والمشروبات السيطرة على هذا العرض.

أطعمة للتغلب على الغثيان:

1. الزنجبيل: معروف بفعاليته في تخفيف الغثيان، يمكن تناول شاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى الطعام للمساعدة في تهدئة المعدة.

2. الموز:غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد في تقليل الشعور بالغثيان ويعيد توازن الإلكتروليتات في الجسم.

3. الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الخضروات الورقية والفواكه يمكن أن يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الانتفاخ، مما يساهم في تخفيف الغثيان.

4. الزبادي: يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالغثيان.

5. النعناع: له خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف الغثيان. يمكن تناول شاي النعناع أو مضغ أوراق النعناع الطازجة لهذا الغرض.

6. البسكويت المملح: تناوله كوجبة خفيفة يمكن أن يهدئ المعدة ويساعد في تقليل الغثيان، خاصة عند تناوله في الصباح.