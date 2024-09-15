هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تنظم فعاليات أسبوع التوعية بالإسعافات الأولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

نظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية، عدداً من الفعاليات والدورات المتخصصة, وذلك بمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، في حديقة العقيلات ببريدة.

وتضمّنت الفعالية عدداً من الأركان التوعوية والتعريفية للإسعافات الأولية, لبيان أهمية الإسعافات الأولية في الحفاظ على الأرواح بمشاركة هيئة الرياضة وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى شرائح المجتمع حول كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية عند الإصابات الرياضية كالإغماء، والاختناق والحروق، والكسور، وغيرها من الإصابات الشائعة والتي يقدمها نخبة من المتخصصين في مجال “الخدمات الطبية الطارئة”.

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