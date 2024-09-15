شكرا لقرائتكم خبر عن الشوفان بالحليب مزيجا صحيا فى وجبة الإفطار.. اعرف أهميته والان مع تفاصيل الخبر

من المهم تناول وجبة إفطار مغذية لبدء يومك بصحة جيدة، فالشوفان والحليب مزيج جيد يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ويمنحك الطاقة التي تحتاجها بشدة لبدء يومك دون خمول، فتعد هذه الوجبة خيار صحي وجيد وذلك للحصول علي هذه الفوائد وفقا لموقع thehealthsite، ومنها:

-يعزز صحة القلب



الشوفان غني بنوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. يضيف الحليب البوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

-يساعد في إدارة الوزن



يوفر الشوفان والحليب الطاقة المستدامة والألياف، مما يبقيك ممتلئًا وراضيًا حتى وقت الغداء، مما يقلل من احتمال الإفراط في تناول الطعام.

-يقلل الالتهاب



يحتوي الشوفان على نوع من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحسن الصحة العامة. يحتوي الحليب على أحماض دهنية مضادة للالتهابات.

-يوفر العناصر الغذائية الأساسية



يوفر الشوفان والحليب معًا مجموعة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الكبرى الأساسية، بما في ذلك الحديد والزنك وفيتامينات ب التي يمكن أن تهيئك ليوم مغذي.

-يدعم مستويات السكر الصحية في الدم



هل تعلم أن الشوفان له مؤشر جلايسيمي منخفض؟ وهذا يعني أنه لن يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر في الدم. يحتوي الحليب على البروتين والدهون، مما يؤدي إلى إبطاء امتصاص السكر.

-يدعم صحة العظام



الحليب مصدر ممتاز للكالسيوم وفيتامين د والفوسفور، وهي ضرورية لبناء العظام والحفاظ عليها قوية. كما يضيف الشوفان جرعة من السيليكون، الذي يدعم تمعدن العظام.

-يدعم صحة الجهاز الهضمي



يحتوي الشوفان على ألياف بريبايوتيك تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يعزز صحة ميكروبيوم الأمعاء. يحتوي الحليب على البروبيوتيك، الذي يدعم صحة الأمعاء.