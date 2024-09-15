شكرا لقرائتكم خبر عن عدم القدرة على البلع.. مشكلة شائعة اعرف الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن ينشأ فقدان القدرة على البلع من أسباب مختلفة، بما في ذلك الاضطرابات العصبية، أو المشاكل العضلية، أو التشوهات البنيوية في الحلق أو المريء ويمكن أن يؤدي فقدان القدرة على البلع إلى الجفاف وسوء التغذية ومشاكل الجهاز التنفسي إذا لم يتم علاجه على الفور. يتضمن علاج فقدان القدرة على البلع عادةً نهجًا متعدد التخصصات، بما في ذلك علاج النطق لتحسين وظيفة البلع، والتعديلات الغذائية، والتدخلات الطبية مثل أنابيب التغذية لضمان التغذية الكافية والترطيب وفقا لما نشره موقع health.



أعراض فقدان القدرة على البلع

ألم صدر

الإحساس بأن الطعام عالق في الحلق

الشعور بالثقل أو الضغط في الرقبة أو الجزء العلوي من الصدر أو الجزء السفلي من الصدر

السعال أو الصفير الذي يزداد سوءا

ارتجاع الطعام غير المهضوم

حرقة في المعدة

غثيان

طعم حامض في الفم

فقدان الوزن

أسباب فقدان القدرة على البلع

يمكن أن يتطور عدم القدرة على البلع بسبب عوامل مختلفة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي:

سكتة دماغية

إصابة الدماغ الرضحية

إصابة الحبل الشوكي

الإعاقات التنموية

الخَرَف

مرض باركنسون

تصلب متعدد

التصلب الجانبي الضموري

ضمور العضلات ، مجموعة من الأمراض الوراثية التي تسبب ضعف العضلات بمرور الوقت

الوهن العضلي الشديد ، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تسبب ضعف العضلات في العضلات التي يمكنك التحكم فيها، مثل تلك التي تستخدمها للتحدث وتحريك ساقيك

متلازمة ما بعد شلل الأطفال، وهي حالة تؤثر على العضلات بعد سنوات من إصابتك بشلل الأطفال، وهو مرض فيروسي أصبح نادرًا الآن بفضل التطعيم

العلاج



يعتمد علاج فقدان القدرة على البلع على السبب الكامن وراءه. ويتمثل هدف العلاج في منع المضاعفات مثل سوء التغذية والجفاف والالتهاب الرئوي التنفسي (عدوى الرئة الناجمة عن استنشاق الطعام أو الشراب). وللقيام بذلك، سيرغب الطبيب في تحسين وظيفة البلع حتى تتمكن من تناول الطعام والشراب بأمان.

يتضمن العلاج عادة فريقًا من المتخصصين، والذي قد يشمل اختصاصي تغذية، وطبيب أمراض الجهاز الهضمي (طبيب متخصص في حالات الجهاز الهضمي)، ومعالج النطق، وطبيب أعصاب.

التدخلات الجراحية

قد يعتمد نوع الجراحة التي قد تحتاجها على السبب الكامن وراء مشاكل البلع لديك. قد تحتاج إلى إجراء لعلاج التشوهات البنيوية في الحلق أو المريء، مثل توسيع القناة المرارية لعلاج التضيقات أو الجراحة لعلاج الأورام. قد تحتاج أيضًا إلى وضع أنبوب تغذية حتى تتمكن من تلقي التغذية الكافية مع تحسن قدراتك على البلع.

التعديلات الغذائية

قد يساعد إجراء تغييرات على ما تأكله في علاج فقدان القدرة على البلع. يمكنك تخصيص قوام نظامك الغذائي بناءً على قدراتك على البلع. على سبيل المثال، يمكن للأطعمة اللينة أو المهروسة أن تجعل البلع أسهل. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تقلل السوائل السميكة من خطر الاستنشاق.

الأدوية

تختلف الأدوية المستخدمة لعلاج صعوبات البلع حسب السبب الكامن وراءها. على سبيل المثال، إذا كان سبب صعوبة البلع لديك مرتبطًا بالمريء، فقد يصف لك الطبيب مرخيات العضلات. إذا كان مرض الارتجاع المعدي المريئي هو السبب وراء مشاكل البلع، فقد تضطر إلى تناول أدوية للسيطرة على حرقة المعدة..

التغيرات السلوكية

أثناء محاولتك تناول الطعام، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تسهيل عملية البلع. تناول الطعام في وضع مستقيم يمكن أن يقلل من خطر الاختناق. يمكنك أيضًا تناول قضمات أصغر، ومضغها جيدًا، واستخدام أدوات أو أجهزة تكيفية للمساعدة في البلع.