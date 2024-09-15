شكرا لقرائتكم خبر عن موجودة فى مطبخك.. توابل تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

التوابل هي الإضافة المفيدة والرائعة التي يمكن أن تضعها على طعامك وتعزز من نكهته وفوائدها عظيمة أيضا، فخلال تقرير نشر في موقع هيلثى لايف مي الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن هناك مجموعة من التوابل التي تعزز عمل الجهاز الهضمي وتجعل الجسم عباره عن ماكينة لحرق الدهون.

تابع التقرير موضحا أن أغلب التوابل لها قدرة على كبح الشهية والشعور بالشبع لأطول وقت ممكن، فضلا على تقليل الشعور بالجوع والعمل على حرق الدهون تدريجيا:



الهيل أو الحبهان الذي يعد أحد أهم وأفضل التوابل التي يمكن إضافتها للطعام، فإنه مدر شديد للبول يخلص الجسم من سمومه عن طريق البول، يخلص الجسم أيضا من الماء الزائد به عن طريق البول.

ينشط الهيل من عملية الهضم وإنزيمات الجهاز الهضمي فهو يعزز من عملية التمثيل الغذائي بشكل ملحوظ، لأنه يعمل على توازن البكتيريا داخل الأمعاء ومحاربة البكتيريا غير الجيدة وبالتالي يجعل الطعام يمتص بطريقه مثالية.

يقاوم الهيل الرغبه في تناول الطعام كما انه يحتوي على الميلاتونين الذي يجعل الجسم ماكينة لحرق الدهون كما أنه يخلص من الدهون الموضعية المتراكمة في الجسم خاصة في منطقة البطن لأنه يعمل على تخفيف حدة الانتفاخ والتقلصات التي تصيب الكثيرين.

القرفة أحد أهم الإضافات الرائعة لأي نوع من الطعام، نظرا لمذاقها المميز وكذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة الصحية التي تحمي الجسم من الالتهاب وتعزز من عمل الجهاز الهضمي، وبالتالي التخلص السريع من الدهون لأنها تعزز من سريان الدم في الجسم وإلى الأمعاء

الفلفل الأسود تلك الإضافة الرائعة لأي نوع من الطعام بمذاقه الجميل المحبب للكثيرين يحسن من عملية الآيض، كما أنه يحد من تخزين الجسم للدهون لاحتوائه على مادة البيبيرين الفعالو في هذا الصدد عن أنه يعزز من مناعة الجسم و قوة دفاعاته بشكل عام، كما أنه يساعد أيضا على حرق السعرات الحرارية الزائدة بشكل فعال للغاية.