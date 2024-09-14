شكرا لقرائتكم خبر عن تخفف التوتر وتحميك من الأمراض.. عادة صحية افعلها يوميا للحصول على هذه الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على النظافة الشخصية أمر ضرورى للغاية للحفاظ على صحتنا العامة والوقاية من العدوى والأمراض، ويبرز تقرير موقع "WEBMD" عادة غسل القدمين فور العودة إلى المنزل من الخارج، ويوضح أن لهذه الممارسة اليومية العديد من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية بالإضافة إلى تنظيف أقدامنا من العرق والأوساخ.

فيما يلى.. فوائد غسل القدمين فور العودة إلى المنزل للصحة الجسدية والعقلية على حدٍ سواء:تنظيف الأوساخ والوقاية من الالتهابات

عندما نغسل أقدامنا بعد العودة إلى المنزل، فإننا نزيل كل الأوساخ والأتربة المرئية، ولكن ما لا نراه هو أننا نزيل أيضًا البكتيريا الضارة والملوثات، حيث تتعرض أقدامنا باستمرار لبيئات مختلفة، وقد يعرضنا هذا الأمر للإصابة بالعدوى مثل نمو الفطريات، ويجب الحرص على تجفيف القدمين تمامًا بعد الغسيل وهو أمر مهم بنفس القدر.

تخفيف التوتر

يمكن أن تتسبب فترات طويلة من المشي أو الوقوف في اختلال التوازن في طاقة لدينه ما ينتج عنه الشعور بالتوتر والقلق، ويمكن لغسل القدمين فور عودتنا إلى المنزل أن يساعد في تعزيز الاسترخاء والوضوح العقلي بالإضافة إلى تطهير جسمك وتهدئة عقلك.

يساعد على تحسين دورة النوم والاسترخاء

إن تحسين جودة نومك هو أحد الفوائد الرئيسية للاستحمام، ولأن القدمين حساستان للغاية، فإن تنظيفهما قبل الذهاب إلى الفراش ليلاً يساعد على تهدئة الجهاز العصبي ككل، حيث يسترخي جسمك عندما تشعر بالماء البارد على قدميك، مما يساعد على تعزيز النوم الهادئ والمتواصل، ويمكن الحصول على نتائج أفضل بإضافة بضع قطرات من زيت اللافندر أو وضع زيت النيم بعد جفاف قدميك.

يساعد في تعزيز الصحة العامة والنظافة

لا يعد غسل القدمين أمرًا مهمًا للنظافة العامة فحسب، بل إنه مهم أيضًا للصحة العقلية، فنحن نتعرق كثيرًا على أقدامنا، وقد يؤدي تراكم الرطوبة إلى حدوث مشكلات مثل أقدام الرياضيين، ويساعد التنظيف المتكرر فى تجنب الأمراض البكتيرية والفطرية من خلال الحفاظ على قدميك جافة ونظيفة، وبالإضافة إلى تحسين النظافة، تدعم هذا الممارسة عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم من خلال زيادة الدورة الدموية في الجزء السفلي من الجسم.