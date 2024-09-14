شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تؤدى لإصابتك بالصداع أثناء السفر.. طرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

الصداع قد يحدث في أي وقت، والإصابة به أثناء السفر من الأمور الشائعة، حيث أنه قد يكون ناتجاً عن اضطراب روتينك اليومي المعتاد، وفقا لما نشره موقع health.

ويمكن أن يحدث الصداع لأسباب عديدة إما بسبب السفر نفسه أو لأسباب منفصلة عن السفر نتعرف عليها فى السطور التالية..

صداع ناتج عن التوتر

ربما تكون قد استقررت للتو على كرسي على الشاطئ عندما شعرت ببدء الصداع النصفي أو تُعرف ظاهرة الصداع هذه باسم "الصداع الناتج عن هبوط ضغط الدم" نتيجة تغيير عاداتك اليومية والانتقال من القلق والتوتر إلى الاسترخاء.

لحسن الحظ، هناك خيارات لمنع استرخائك من أن يتحول إلى صداع. وللحفاظ على استقرار مستويات التوتر، وخاصة قبل المغادرة لقضاء إجازة، جرب ما يلي:

-الحصول على مزيد من النوم

-إعداد قوائم للمساعدة في تحديد أولويات الأشياء المهمة

-قضاء وقت ممتع مع شريك أو صديق

-يمكن أن تساعد هذه الأنشطة وغيرها من أنشطة إدارة التوتر في تجنب نمط الارتفاع والانخفاض الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالصداع النصفي.

حتى 1 إلى 2% من فقدان الماء في الجسم يمكن أن يزيد من فرص إصابتك بالصداع من المهم الحصول على كمية كافية من الماء.

الجفاف

في حين أن السفر بالطائرة وحده قد يكون سببًا في الجفاف، فإن انخفاض الرطوبة في مقصورة الطائرة ليس العامل الوحيد الذي قد يؤدي إلى الجفاف أثناء السفر، إن مجرد تغيير البيئة قد يجعلك تتخلى عن عاداتك الصحية المعتادة.

إن الخروج عن روتينك الطبيعي يمكن أن يؤدي إلى عدم ترطيب الجسم كما تفعل عادةً، خاصة إذا كنت في رحلة برية أو طائرة وتفضل عدم النهوض لاستخدام الحمام كل ساعة.

اتبع هذه النصائح للبقاء رطبًا:

-اشرب كمية من الماء أكبر من المعتاد

-احتفظ بزجاجة ماء في حقيبة سفرك وأعد تعبئتها طوال اليوم

-تأثير الكافيين من المعروف أن التقلبات في تناول الكافيين تؤدي إلى الصداع. إذا كان نمط الإجازة يجعلك تسترخي دون تناول القهوة - بينما تشرب عادةً عدة أكواب يوميًا - فقد يؤدي ذلك إلى الصداع.

-حافظ على تناول الكافيين بشكل ثابت والتزم بتناول طعامك المعتاد إذا كان ذلك ممكنا.

أنت على ارتفاع أعلى

عندما تشق طريقك عبر الطرق وتتطلع إلى الهواء النقي ودرجات الحرارة الأكثر برودة، فقد يتسبب تغير الارتفاع في حدوث صداع، يحدث نقص الأكسجين عندما يكون إمداد الجسم بالأكسجين غير كافٍ بسبب انخفاض تدفق الدم أو انخفاض الأكسجين في الهواء.

للحصول على الراحة من الصداع الناجم عن الارتفاع:

-تناول مسكنات الألم

-حافظ على رطوبة جسمك وخذ فترات راحة متكررة