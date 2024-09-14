شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. كيف يمكنك تناول الشيكولاتة دون أضرار؟ والان مع تفاصيل الخبر

من المعروف أن الشيكولاتة لها العديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، لا يستطيع الجميع تناول الشوكولاتة كما يحلو لهم، ويرجع هذا عادةً إلى السكريات الموجودة فيها، في هذا التقرير نتعرف على ما إذا كان بإمكان مرضى السكرى تناول الشيكولاتة، بحسب موقع "تايمز ناو".

قالت الدكتورة سانجاي أجراوال، رئيس قسم السكري والسمنة والأمراض الأيضية في مستشفى ساهيادري التخصصي بالهند، أنه يمكن لمرضى السكري تناول الشيكولاتة، لكن باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

وشددت على أنه من الضروري اختيار الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70٪ على الأقل من الكاكاو، لأنها تحتوي على كمية أقل من السكر المضاف والمزيد من الألياف ومضادات الأكسدة مقارنة بشوكولاتة الحليب.

وأوضحت كومار أنه يجب على أيضًا مراعاة محتوى الكربوهيدرات في الشيكولاتة لأنها يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم، حيث يوصى بتناول قطعة صغيرة من الشيكولاته الداكنة، ومن الأفضل إقرانها بوجبة خفيفة لتقليل التأثير على نسبة السكر في الدم.

طرق يمكن بها لمرضى السكري الاستمتاع بالشيكولاتة

من خلال التخطيط السليم، يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بالشيكولاتة باعتدال دون التأثير بشكل كبير على التحكم في نسبة السكر في الدم.

ارتبط استهلاك كميات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (بما لا يقل عن 70٪ من الكاكاو) بتحسن حساسية الأنسولين وانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثانى.

ويرجع ذلك إلى أن الشيكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات الفلافونويد وهي مركبات طبيعية ذات خصائص مضادة للأكسدة تساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات.

من المهم مراقبة مستويات السكر في الدم وتعديل نظامك الغذائي والأدوية وفقًا لذلك من خلال اتخاذ خيارات مستنيرة والاعتدال، يمكنك الاستمتاع بالشيكولاتة مع إدارة مرض السكري بشكل فعال.

إن الأشخاص المصابين بالسكري يمكنهم الاستمتاع بالشوكولاتة باعتدال، وخاصة الشوكولاتة الداكنة ذات المحتوى العالي من الكاكاو والسكر المنخفض.

يكمن المفتاح في اختيار النوع المناسب وفهم أحجام الحصص ومراقبة مستويات السكر في الدم.

إن دمج الشوكولاتة بحكمة في نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يسمح لمرضى السكري بالاستمتاع بها دون التأثير سلبًا على صحتهم.