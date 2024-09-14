6 إرشادات لاستخدام تقويم الأسنان الشفاف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجموعة من الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند استخدام تقويم الأسنان الشفاف لأغراض تصحيحية أو تجميلية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن للجهاز وعدم التعرّض لمضاعفات صحية.

وشدّدت الهيئة على ضرورة التأكّد من حصول الجهاز على شهادة الإذن بالتسويق من الهيئة، وإزالة قالب التقويم قبل الأكل والشرب عدا شرب الماء، وتنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام الخيط بعد كل وجبة وقبل إعادة وضع القالب على الأسنان.

كما أوصت بالاحتفاظ بالقوالب داخل العلبة المخصصة في حالة عدم الاستخدام، وتنظيف القوالب باستخدام فرشاة ناعمة بشكل يومي، مع الالتزام بارتدائها حسب إرشادات الممارس المختص وتعليمات استخدام الشركة المُصنّعة.

يشار إلى أن تقويم الأسنان الشفاف يتكوّن من سلسلة من القوالب البلاستيكية الشفافة (غير مرئية تقريباً)، ويتم تغييرها كل بضعة أسابيع لتحريك الأسنان بشكل تدريجي للوصول للمظهر والتطابق المطلوب.

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