أجهزة AED المنتشرة بالحرم المكي تسهم في إنقاذ حياة معتمر إندونيسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في إنقاذ حياة معتمر من الجنسية الإندونيسية في المسعى، بعد أن فقد وعيه وتوقف قلبه، وذلك بزمن استجابة سريع بلغ 4 دقائق.

وأوضحت الهيئة أنه ورد بلاغ إلى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي صباح اليوم بوجود معتمر فاقد للوعي، وتم توجيه البلاغ فوراً إلى الفرق الإسعافية بالحرم المكي، وعند وصولهم، تبين أن المعتمر في العقد الخامس من العمر، وكان فاقداً للوعي والتنفس.

وأكدت الهيئة أن الفريق الإسعافي استكمل عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) باستخدام جهاز الصدمات الكهربائية، حتى عاد النبض للمريض، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى طوارئ أجياد لاستكمال العلاج تحت الرعاية الطبية.

يُذكر أن تدخل المواطنين الذين كانوا في الموقع واستخدموا جهاز مزيل الرجفان القلبي (AED) المتوفر في الحرم المكي كان حاسماً في إنقاذ حياة المعتمر، حيث تبرز أهمية هذه الأجهزة التي يبلغ عددها 15 جهازاً منتشرة في مواقع مختلفة من الحرم، ما يجعلها في متناول الأيدي للتعامل مع الحالات الطارئة بشكل فوري وسريع قبل وصول الفرق الإسعافية المتخصصة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط