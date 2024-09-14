شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أمراض لا تتوقعها تصيبك بسبب التفكير الزائد.. إرمى ورا ضهرك والان مع تفاصيل الخبر

التفكير بإستمرار، هو آفة العقل، مشكلة يعانى منها الكثيرين، لا يمكنه إيقاف هذا الزحف من الأفكار المختلطة داخل عقله، لا شك أن لهذه المشكلة تأثيرات نفسية سلبية، ولكن، هلى يكون لها تأثيرا جسديا؟!.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن التفكير الزائد هو آفة يعانى منها البعض، تسبب لهم أفكار منهمرة لا يتمكنون من إيقافها، وقد تخلف أضرارا جسدية ونفسية، فالأضرار الجسدية هي الأوقع نظرا لتأثير النفسية على الحالة الجسدية مثل :

التعب العام والشعور بالإرهاق الشديد والحالة الجسدية الضعيفة، يعشر المريض بالوهن الشديد، وحالة من الكسل والاكتئاب غير مبررين، دون أمراض يعانيها، ولكن يشعر بأوجاع حقيقية في جسده

القلق الحاد يعانى منه الذى يفكر كثيرا لأنه يعزز من فرض الشعور بالخوف والقلق والتوتر والعصبية، وهو ما يعزز الشعور بأعراض جسدية مثل الارتعاش والشعور بالرجفة

العصبية الحادة ولإنفعال المستمر أحد أهم آفات القلق الشديد الناتج عن التفكير الزائد

يعانى كذلك بعض اللذين يدمنون التفكير الزائد من الاكتئاب الحاد، الذى يعزز من الشعور بالحزن والكآبة والقلق، مع الا

الإرهاق الجسدى المصحوب بالاكتئاب الشديد، مع انعدام القيمة والشعور باليأس الحاد

فيما قالت الدكتورة أمنية رأفت أستاذ أمراض النفسية قصر العينى، أن التفكير الزائد المتتالى يؤثر بالسلب يؤثر على الجسد تأثيرات واضحة، فهو يساعد على ظهور بعض الأعراض منها:

يعانى كذلك مريض التفكير الزائد من أعراض جسدية مزعجة مثل اضطرابات النوم الحادة ، تقطع النوم، والكوابيس، وانقطاع النفس عند النوم.

اضطراب الذاكرة والتذكر وعدم القدرة على الفهم بسهولة.

قد تؤثر على القلب والضغط والسكر أيضا للمرضى به، وتسوء الحالة وتزيد الأعراض.

وذلك يرجع إلى أن المشكلات والاضطرابات النفسية، تؤثر سلبا على الحالة الجسدية، تسبب ارتعاش الأطراف، واضشطرابات الحركة، وزيادة تشتت الانتباه كذلك.