فوائد الجلسرين لفروة الرأس

الجلسرين عنصر ممتاز في منتجات العناية بالبشرة والشعر، كما أنه يتم استخدامه على نطاق واسع في الشامبو، والبلسم، والصابون، ومستحضرات الجسم، وما إلى ذلك، حيث يعتبر الجلسرين هو مكون مرغوب به وهذا بسبب وجود العديد من الفوائد الصحية والجمالية التي بستفاد منها الشعر والجسم، فهو يحمل الكثير من الخصائص المرطبة، ويمكنه سحب الرطوبة من الجو والاحتفاظ بها في الشعروالجلد. وترك فروة الرأس رطبة كما أنه يعزز صحة الشعر.

فوائد الجلسرين للشعر

يحتفظ بالرطوبة: يحتاج الشعر إلى الرطوبة تمامًا مثل الجلد، كما أن الجلسرين يرطب الشعر وفروة الرأس. ينعم الشعر وينعمه عن طريق سحب الرطوبة من الجو إلى الشعر.

يحسن طول الشعر: بما أن الجلسرين يرطب الشعر بشكل كافٍ، فإنه يمنع التكسر وسوف ينمو شعرك لفترة أطول.

يعتني بحكة فروة الرأس: في فصل الشتاء، تكون فروة الرأس عرضة للجفاف مما يؤدي إلى الحكة. يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم للجلسرين في مكافحة الجفاف وحكة فروة الرأس، فهذه من أهم فوائد الجلسرين للشعر.

يمنع قشرة الرأس: قشرة الرأس مشكلة شائعة ويمكن علاجها بسهولة عن طريق تطهير وترطيب الشعر. يمكنك استخدام قناع الجلسرين للشعر للوقاية من قشرة الرأس أو للتخلص منها أو قشرة الرأس.

يمنع تقصف الأطراف: يمكن أن يؤدي استخدام رذاذ الشعر الذي يحتوي على الجلسرين يوميًا إلى تحسين حالة الأطراف المتقصفة. استخدمي رذاذ الجلسرين بعد غسل الشعر لتغذية الشعر.

يحافظ على الشعر المجعد: يحتاج الشعر المجعد إلى جرعة إضافية من الرطوبة مقارنة بالشعر الأملس، ويمكن لمكيف الجلسرين أن يساعد في الحفاظ على خصل الشعر النطاطة. سيبقيها رطبة جيدًا وخالية من التجعد.

8 طرق لتطبيق الجلسرين لشعر جميل

بخاخ الجلسرين للشعر

لصنع بخاخ الشعر هذا، ستحتاجي إلى زجاجة بخاخة وماء مقطر وماء الورد وبضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك وهو عنصر اختياري والأهم من ذلك الجلسرين. املئئ ربع الحاوية بالماء المقطر، أضفي 1/2 كوب من ماء الورد، ثم أضفي 2-3 قطرات من الزيت العطري، يمكنك استخدام الورد أو البرتقال أو الخزامى من اختيارك.

أضفي 2 ملاعق كبيرة من الجلسرين ورج جيدا. استخدمي كمية صغيرة من المنتجات على الشعر الرطب ومشطيه. سوف يغذي الشعر الجاف والمتقصف. إذا كانت فروة رأسك دهنية، استخدميها فقط على طول الشعر والأطراف.

قناع بيض الجلسرين للشعر

ستحتاجين إلى بيضة مخفوقة وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الجلسرين. اخلطي جميع المكونات واستخدمي فرشاة الشعر ضعيها بالتساوي على الشعر. اغسليه باستخدام الشامبو والبلسم بعد 30 دقيقة.

إضافة الجلسرين إلى البلسم الخاص بك

ببساطة أضيفي 20 مل من الجلسرين في 100 مل من زجاجة البلسم. رج الزجاجة لخلطها معًا. استخدم البلسم كالمعتاد. انتظر دائمًا لمدة 3-4 دقائق على الأقل قبل شطف البلسم لترطيب الشعر بشكل فعال.

ماسك الجلسرين والعسل للشعر

اخلطي كميات متساوية من العسل والجلسرين. ضعيه بالتساوي باستخدام فرشاة الشعر. اشطفيه بالماء البارد بعد 30 دقيقة. تمتعي بشعر ناعم.

أقنعة الجلسرين مع جل الصبار

هذه طريقة أخرى لاستخدام الجلسرين لعلاج شعرك. امزج ملعقة كبيرة من الجلسرين مع ملعقتين كبيرتين من جل الصبار وقم بتدليك فروة رأسك برفق لمدة 3-4 دقائق. يغسل بالماء الفاتر.هذا المحلول سيمنع ترقق الشعر ويزيد حجمه.

زيت الخروع وماسك الجلسرين للترطيب الشعر

هذا القناع من شأنه أن ينعم ويرطب الشعر لأنه يحتوي على خصائص مغذية من زيت الخروع والجلسرين. خذي 5 ملاعق كبيرة من الجلسرين وزيت الخروع، امزجيها جيدًا وضعي كل طول الشعر، واتركيها لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيها بشامبو لطيف. الشرط كالمعتاد.

زيت إكليل الجبل والجلسرين المعزز لنمو الشعر

طريقة طبيعية جدًا لنمو الشعر ووقف تساقطه. خذ كوبين من الماء وأضف بضع قطرات من زيت إكليل الجبل العطري وملعقتين كبيرتين من الجلسرين. انقل المحتويات إلى زجاجة رذاذ وضعها على فروة الرأس بالكامل. يوزع بالتساوي على الشعر بمشط واسع الأسنان. اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفيه بدون استخدام أي شامبو. افعل ذلك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتسريع نمو الشعر.

الجلسرين والعسل للشعر التالف

هذا قناع مغذي للغاية للشعر الجاف والتالف. اخلطي 2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع ، 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند، 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين، 1 بيضة كاملة، 1 ملعقة كبيرة من العسل معًا وضعيها على فروة الرأس وكذلك على الشعر بالكامل. احتفظ به لمدة ساعة ثم اشطفه بشامبو خفيف.

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