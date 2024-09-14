شكرا لقرائتكم خبر عن حلاوة المولد والطفل مريض السكر .. 9 شروط صحية لازم الأهل يعرفوها والان مع تفاصيل الخبر

يتعرض الطفل مريض السكر للعديد من الضغوط النفسية في أي تجمعات احتفالية عائلية، أو احتفالات والسبب في هذا الأمر يرجع إلي رغبته في تناول الأطعمة التي تعد غير صحية بالنسبة له مثل حلوى المولد.

ووفقا لتصريح من الدكتورة لمياء خيرى استشاري سكر الأطفال، فإن الأطفال المصابين بالسكر يصعب عليهم تناول حلاوة المولد دون حساب أو شروط، فالطفل المصاب بالسكر مع العلاج بالأنسولين يتبع نظاما غذائيا يسمى نظام حساب الكارب وهو نظام يمنح المرونة عند التخطيط لوجبات الطفل وهو عبارة عن نظام يعتمد على حساب الكربوهيدرات فى الأكل.وأوضحت، أن هناك اعتقادا خاطئا شائع بأن الاطفال المصابين بالسكر يجب أن يتجنبوا تمامًا جميع الحلويات والأطعمة السكرية، ولكن الحقيقة، أنهم يمكنهم تناول الحلويات أو الأطعمة السكرية طالما أنها بحساب ولها جرعات محسوبة من الأنسولين وجزء من نظام غذائي صحي.



وقدم استشاري سكر الأطفال بعض النصائح يجب إتباعها قبل تناول حلوى المولد للطفل مريض السكر، ومنها:

- يجب تجنب كل الأطعمة ذات المؤشر السكري الأعلى من 50 وبشكل عام المُعامل السكري لحلوى المولد مرتفع جدا ويقدر بـ70 فما فوق، ما يستدعي مراعاتهم للكمية والوقت ونوعية الحلوى.

-لا تكثر من حلوي المولد، وينصح ان تكون الكمية قليلة ولتكن قطعة واحدة صغيرة طوال اليوم.

-تجنب تناول الحلوى مساء.

- اختيار أنواع الحلوى ذات السعرات الأقل والفائدة الأكبر مثل السمسية والفولية والحمصية.

- تجنب حلوى المولد المطعمة بألوان صناعية، لأن ضررها مضاعف.

- فى خلال اليوم ينصح الاطفال المصابين بالسكر بالاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على الألياف والقليل من الكربوهيدرات.

- تناول وجبات تعتمد على البروتين والخضراوات والفاكهة واختيار الفاكهة منخفضة السكريات.

- ينصح الاطفال المصاحبين للسكر بالإكثار من شرب المياه على مدار اليوم وخصوصا عند تناول الحلوى.

- المشي نصف ساعة يومياً وممارسة الرياضة والحركة باستمرار منعا لحدوث مشاكل صحية .

- مع الأطفال المصابين بالسكر ضروري متابعة مستويات السكر بالدم يومياً وباستمرار على مدار اليوم وزيارة الطبيب فى حالة حدوث أى تغيرات عن الطبيعي والتوجه إلى الطوارئ فوراً فى حاله وجود أى عرض طارئ.