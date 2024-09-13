شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى كبد يوضح: هذه خطوات تعامل الأطباء مع نزيف وثقوب المناظير النادرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة ندى ماهر الدمياطي استشاري الكبد والجهاز الهضمي جامعة حلوان، أن المنظار الشرجي أو البلعومي لا تتخطى نسبة الخطر أو المضاعفات فيه أكثر من 2% على مستوى العالم، وهي نسبة نادرة الحدوث وقليلة للغاية.

وتابعت استشاري الجهاز الهضمي على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لدعم وتدريب الطبيبات لإجراء منظار الجهاز الهضمي، مؤكدة على أن التعامل السليم مع هذه المضاعفات -والتي يتم تصنيفها كحالات طارئة- يجب التعامل السريع معها، وهو أفضل طريق لتلافي مثل هذه المضاعفات والمشكلات وتمكينهم من القدرة على التعامل مع الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة المرضى.

ومن أشهر المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمرضى أثناء إجراء المنظار، وهي بالمناسبة نسبها العالمية قليلة للغاية، منها:

النزيف المختلف الشدة من حالة إلى أخرى

تورم في بعض الحالات

حدوث التهابات في بعض الحالات

حدوث انتفاخات في بعض الحالات دون غيرها

في حالات نادرة للغاية قد تحدث ثقوب

وأضافت الدكتورة ندى الدمياطي مؤكدة على أن تدريب الطبيبة والممرضة على التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة أثناء إجراء المنظار، ينقذ الأرواح ويحميهم من مضاعفات قد تحدث عند التعامل الخاطئ مع هذه المضاعفات، وهو ما يتم تقديمه في شكل ورش تدريبية وتعريفية وتطبيق عملى خلال الجلسة الختامية للمؤتمر.

ومن أبرز طرق التعامل السليمة والسريعة مع مضاعفات المناظير:

ـ أولا يمكن العمل على وقف النزيف سريعا من خلال وضع ما يشبه المشابك على الأوعية الدموية لإيقاف الدماء عن التدفق.

ـ معالجة الثقوب ببعض الإجراءات الجراحية التداخلية المطلوبة.

ـ بعض الإجراءات التداخلية غير الجراحية التي تحدث لتقليل مشكلات المنظار وفقا للحالة ومشكلتها.