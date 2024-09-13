شكرا لقرائتكم خبر عن عيونك أحلى مع ابتسامتك.. دراسة تكشف دور الضحك فى علاج جفاف العين والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يكون جفاف العين مشكلة مزعجة للغاية، وهي حالة شائعة تحدث عندما لا تتمكن عيناك من إنتاج ما يكفي من الدموع وتفتقر إلى الترطيب، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة مثل الاحمرار، والشعور بالحرقان، وعدم وضوح الرؤية، وإجهاد العين على سبيل المثال لا الحصر، ويمكن أن يحدث جفاف العين بسبب التعرض المفرط للشاشة، أو التواجد في غرفة مكيفة الهواء، أو في طائرة، ويمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم الحالة أيضًا، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

وعادة ما يوصى باستخدام قطرات العين لعلاج مشكلة جفاف العين، ومع ذلك، توصلت إحدى الدراسات إلى علاج غير عادي ومبتكر لجفاف العين، والذي يمكن أن يحسن أيضًا الصحة العقلية ويخفض هرمونات التوتر، وهو الضحك، فكيف يمكن للضحك أن يعالج جفاف العين حسب دراسة توصل لها باحثون في الصين والمملكة المتحدة.

ماذا تقول الدراسة؟

قال مؤلفو الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية: "باعتبارها تدخلاً آمنًا وصديقًا للبيئة ومنخفض التكلفة، يمكن أن تكون تمارين الضحك بمثابة علاج منزلي أولي للأشخاص الذين يعانون من مرض جفاف العين المصحوب بأعراض"، وأوضحت الدراسة الفوائد الصحية للضحك والذى يساعد في تخفيف أعراض مثل التوتر والقلق والاكتئاب، بجانب تقوية جهاز المناعة، فإنه يمكن أن ينشط الخلايا المناعية ويزيد من الأجسام المضادة لمكافحة العدوى.

وفي الدراسة، التي شارك فيها 283 شخصًا يعانون من مرض جفاف العين وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، أعطيت المجموعة الأولى قطرات عين تحتوي على حمض الهيالورونيك الصوديوم بنسبة 0.1٪ بينما طُلب من المجموعة الأخرى ممارسة تمرين الضحك.

طُلب من أولئك الذين تم تكليفهم بتمرين الضحك مشاهدة مقطع فيديو تعليمي وتكرار العبارات "هي هه هه، ها ها ها، ها ها ها ها ها" 30 مرة في خمس دقائق أربع مرات في اليوم، واستخدموا تطبيقًا لتعزيز حركات وجوههم، ووضعت المجموعة الأخرى قطرات عين تحتوي على حمض الهيالورونيك الصوديوم بنسبة 0.1٪ على كلتا العينين أربع مرات في اليوم.

فوائد العلاج بالضحك للعين

وبعد ثمانية أسابيع من العلاج، تبين أن تمرين الضحك كان فعالاً مثل قطرات العين، بل وأكثر فائدة لبعض وظائف العين والصحة العقلية، حيث قال الباحثون: "قد يخفف تمرين الضحك من مرض جفاف العين بشكل غير مباشر من خلال خلق تأثير إيجابي مستمر على نمط الحياة"، وشملت أعراض جفاف العين حرقة العين واحمرارها ودموعها وحكة في العين وعدم وضوح الرؤية وإرهاق العين، ويمكن أن يحسن العلاج بالضحك الحالة المزاجية ويقلل من التوتر ومن ثم تخفيف الألم، كما يعزز الصحة العقلية من بين فوائد أخرى.