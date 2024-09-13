شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين طبيعى.. هذا النوع من الخضار يعزز طاقتك ويخلصك من الكسل والان مع تفاصيل الخبر

الخضراوات هي دوما المكون الأهم والأساسى لجسم صحى مثالى بعيد عن الأمراض، والخضراوات هي الجزء الأساسى في أي وجبة صحية، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع carecredit، موضحًا أن الخضراوات هي السبب في تعزيز قوة وطاقة الجسم.

ويقول التقرير إن الخضراوات الصليبية أو ما يعرف شعبيًا بالبروكلى والقرنبيط والكرنب، وغيرها من هذه العائلة الصحية، مفيدة وجيدة لصحة الجسم بشكل عام، وكذلك تعزز هذه الخضراوات بشكل خاص قوة وطاقة الجسم.

وتابع التقرير موضحًا أن هذه النوعية بشكل خاص من الخضروات المتوفرة في كل منزل، تعزز من مضادات الأكسدة الذى يحصل عليه الجسم، فضلا عن أنها تقاوم الالتهاب والتورم والاضطراب، وهذه العوامل هي المسبب الأول للإرهاق والكسل والتوتر العضلى وكل المشكلات المرتبطة بالكسل وعدم القدرة على القيام بأى مجهود.

وأوضح التقرير أن هذه الخضراوات تحتوى كذلك على اللوتين، والفلافونيد، وكذلك البيتا كاروتين، وهذه المكونات والمغذيات الطبيعية تعزز من قدرة الجسم، وتعزز ترطيبه وتخلصه من الشعور بالجفاف وتقليل حدة الضعف العام، والشعور بالكسل، لذا تعد هذه الخضروات فيتامينات طبيعية إذا ما أضفتها إلى طعامك كانت سببًا في شعورك بالقوة والنشاط والحيوية والنضارة بشكل عام، ويفضل تناول هذه النوعيات من الخضروات بطريقة السلق أو الطهى على البخار، وذلك لأنها تقلل من حدة الغازات والتقلصات التي قد تصيب البعض عند تناولها نيئة أو مطهية بالقللى أو طريقة غير صحية.