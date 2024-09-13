شكرا لقرائتكم خبر عن ممكن تأكلها وما تتخنش.. نصائح لتناول حلوى المولد بدون زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

من طقوس الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، تناول الحلوى المخصصة لهذا الموسم، ومنها الفولية والسمسمية والبندقية والملبن، والعديد من الأصناف الأخرى التى تتمتع بمذاق رائع، لكنها تتميز أيضًا بأنها تحتوى على سعرات حرارية عالية، ما يزيد من فرص التعرض لزيادة الوزن حال عدم اتباع بعض النصائح التى تقلل من هذا الأمر.

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة فى كلية طب المنصورة، أن حلوى المولد تتمتع بسعرات حرارية عالية ومرتفعة، وأيضا نسبة السكر المصنوعة بها، لكن هذا لا يمنع من تناولها، ولكن يمكنك الأخذ فى عين الاعتبار بعض الشروط الخاصة بتناولها لتجنب حدوث أى زيادة فى الوزن، ومن هذه النصائح ما يلى..

- ينصح بعدم شراء علبة من حلوى المولد مشكلة وبها كل الأصناف، بل يمكنك شراء الأصناف التى تفضلها وبعدد قليل، حتى تتجنب الإسراف في تناولها.

- يمكنك تناول قطعة واحد فقط من حلوى المولد فى اليوم، مع ضرورة تناولها ببطء شديد حتى تشعر بالشبع منها، والتخلص من الرغبة فى تناول المزيد من الأصناف.

- ابعتد عن تناول حلوى المولد فور الاستيقاظ من النوم أى على الريق، لأن تناول السكريات على الريق من الأمور المسببة للشعور بالجوع لفترات طويلة نتيجة لحدوث اضطرابات شديدة فى مستويات السكر بالدم، لذا يمكنك تناول وجبة الإفطار الغنية بالألياف، ثم تناول حلوى المولد من النصائح الجيدة لتجنب استهلاك كميات كبيرة منها.

- وأخيرا يجب تناول كميات كبير من الماء والسلطة الخضراء والفواكه، وذلك لتنقية الجسم من السكريات التى ربما تكون متراكمة داخله.

وقدم استشارى السمنة والنحافة، السعرات الحرارية لحلويات المولد لكل 100 جرام، وهي..

- الفولية: 444 سعرا حراريا.

- الحمصية: 378 سعرا حراريا.

- السمسمية: 650 سعرًا حراريًا.

- الفستقية: 630 سعرًا حراريًا.

- اللوزية: 650 سعرًا حراريًا.

- النوجا 398 سعرا حراريا.