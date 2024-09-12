شكرا لقرائتكم خبر عن بتاكل وما بتتخنش.. 6 عادات للنساء الرشيقات اعرفيها وحافظي على وزنك والان مع تفاصيل الخبر

تسعى كثير من النساء للوصول إلى الوزن المثالي، وفى رحلتهن لإنقاص الوزن يواجهن نماذج للنساء الرشيقات اللاتى يأكلن بدون أن يزداد وزنهن، فما هو السر؟.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

وبحسب موقع تايمز ناو فإنه على عكس الاعتقاد السائد، لا يتعلق الأمر بالجينات فقط، حيث إن لدى العديد من هؤلاء النساء مجموعة من عادات نمط الحياة التي تساعدهن على البقاء نحيفات وبصحة جيدة دون عناء.

6 عادات تتبعها النساء الرشيقات 1-الأكل عند الشعور بالجوع

النساء الرشيقات لسن مهووسات بحساب السعرات الحرارية بدلاً من ذلك، يتناغمن مع إشارات أجسادهن، إنهن يأكلن عندما يشعرن بالجوع ويتوقفن عندما يشبعن، الأمر يتعلق بالاستمتاع بالطعام دون الإفراط في تناوله، والاعتدال، والاستمتاع بكل قضمة.

2-النشاط البدني المنتظم هو الأولوية

لا يجب عليك قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على رشاقتك.

غالبًا ما تدمج النساء اللاتي يحافظن على وزنهن دون عناء التمارين الرياضية في حياتهن اليومية.

قد يذهبن إلى العمل سيرًا على الأقدام، أو يصعدن السلالم، أو يمارسن اليوجا في المنزل.

3-التحكم في كمية الطعام

لا يتعلق الأمر بتناول كميات أقل ولكن تناول الطعام بذكاء، هؤلاء النساء مدركات لأحجام الحصص، بدلاً من تكديس أطباقهن، يتناولن حصصًا أصغر ويمنحن أنفسهن الوقت لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كن لا زلن جائعات.

4-شرب الماء

يبدأن صباحهن بكوب من الماء ويستمرن في احتساءه طوال اليوم، يساعد البقاء رطبًا على إبعاد آلام الجوع ويساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة، في حين قد ينغمسن في تناول الحلوى من حين لآخر، فإن أنظمتهن الغذائية تتكون في الغالب من أطعمة كاملة غير معالجة، الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة هي المواد الغذائية الأساسية هذا يوفر لأجسامهن العناصر الغذائية الأساسية دون تحميل السعرات الحرارية غير الضرورية.

5- تقليل التوتر والاجهاد

النساء اللاتي لا يكتسبن وزنًا يعرفن أن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى الأكل العاطفي لمواجهة هذا، يمارسن تقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل أو التنفس العميق أو المشي.

6- النوم الصحي

غالبًا ما يتم تجاهل النوم، لكن هؤلاء النساء يتأكدن من حصولهن على قسط جيد من الراحة ليلاً، يمكن أن يعبث الحرمان من النوم بهرمونات الجوع، مما يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.