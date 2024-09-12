شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغييرات فى حياتك اليومية تمكنك من السيطرة على الصداع.. أبرزها النوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

الصداع شائع ويمكن أن يسبب عدم الراحة في الرأس والرقبة والمناطق المحيطة بها، ويمكن أن يعطل الصداع الشديد بشكل خاص الوظائف اليومية للشخص المصاب به، ويمكن أن يتراوح من صداع أحادي الجانب مثل الصداع النصفي إلى صداع التوتر بسبب الإجهاد، ومن المهم معرفة السبب الكامن وراء صداعك لعلاجه، سواء كان ارتفاع ضغط الدم هو الذي يسبب الصداع المتكرر أو إصابة، فيجب معالجة السبب الجذري للمساعدة في علاج الصداع، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون سبب الصداع هو عادات نمط الحياة .

الصداع المستمر كل يوم قد يكون علامة على أنك تحت ضغط أو متوتر أو لا تحافظ على نظام غذائي أو جدول نوم مناسب أو تعاني من الجفاف، فالصداع هو علامة على أنه يجب عليك إجراء تغييرات على نمط حياتك وتناول طعام صحي والحصول على قسط كافٍ من النوم، ويمكن أن يؤدي قلة النوم والطعام غير الصحي إلى العديد من المشكلات الصحية الأخرى، لذلك تعامل مع صداعك كعلامة تحذيرية على أنك بحاجة إلى رعاية نفسك بشكل أفضل.

إليك بعض الطرق السهلة للتخلص من الصداع، وفقًا لتقرير موقع "Healthline": 1. احصل على قسط كافٍ من النوم

من المحتمل أن يكون سبب الصداع هو قلة النوم، فالنوم الجيد ليلاً أمر بالغ الأهمية لصحتك، وقد يؤثر قلة النوم على وظائف المخ، مما يجعلك متعبًا وغير مرتاح، ويقلل من التركيز ومدى الانتباه، ويُنصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم لتخفيف الصداع.

2. الكافيين

يمكن أن يساعد الكافيين في تخفيف بعض أنواع الصداع، فهو يعزز طاقتك ويوفر لك راحة سريعة من الصداع أو الصداع النصفي، كما أنه يحسن مزاجك ويجعلك تشعر بتحسن بعد تناوله.

3. حافظ على رطوبة جسمك

يعد شرب كمية غير كافية من الماء سببًا شائعًا للصداع، ويعد الترطيب الكافي أمرًا ضروريًا لصحتك ويمكن أن يساعد في التخلص من الصداع المستمر، لذلك اهدف إلى شرب 8 أكواب من الماء يوميًا فهو أمرًا مهمًا، حيث أن عدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدى إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك سوء الهضم والصداع وتشنجات العضلات وجفاف الجلد والدوخة.

4. تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا

لا ينصح بتخطي وجبات الطعام، فإن تناول وجبات منتظمة ومتوازنة أمر بالغ الأهمية لصحتك، يساعد النظام الغذائي السليم في منع الصداع، وموازنة الهرمونات، وتقليل التوتر، والحفاظ على نشاطك وصحتك.

5. حدد وقتًا للجلوس أمام الشاشات

إن الإفراط في استخدام الشاشات هو أحد الأسباب الرئيسية للصداع في العصر الحديث، فالتمرير المستمر عبر الهاتف قد يجهد عينيك ويؤدي إلى الصداع، لذلك فإن الحد من استخدام الشاشات قد يمنع الصداع، ويوفر فترات راحة، ويقلل من التوتر والضغط في حياتك.