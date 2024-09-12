شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يؤكدون: الضحك مفيد لعينيك ومفعوله مثل القطرات لعلاج مشاكل العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبراء أن الضحك مفيد لعينيك ويضاهى قطرات العين، وقد قاموا بفحص ما يقرب من 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 45 عامًا يعانون جفاف بالعين، حيث قال الخبراء، إن العلاج بالضحك قد يكون بنفس فعالية القطرات في علاج جفاف العين .

لقد تم اختبار تمرين الضحك على عدد من الحالات، لذلك أراد الباحثون الدوليون تقييم ما إذا كان يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من مرض جفاف العين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة Independent، فإن مرض جفاف العين هو حالة شائعة تحدث عندما لا تكون الدموع قادرة على إعطاء العينين ترطيبًا كافيًا، مما يؤدي إلى أعراض تشمل الحكة والألم والاحمرار في العينين.

قام خبراء من الصين والولايات المتحدة وجامعة كوينز في بلفاست بفحص ما يقرب من 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً يعانون من مرض جفاف العين.

على مدى 8 أسابيع، تلقى نصف المشاركين قطرات العين التي تحتوي على حمض الهيالورونيك الصوديوم - والمعروفة أيضًا باسم الدموع الاصطناعية - بينما تلقى النصف الآخر العلاج بالضحك.

أراد الباحثون تقييم ما إذا كان هناك تغيير ذو معنى في درجات المشاركين في قياس المرض المسمى مؤشر مرض سطح العين، يتضمن العلاج بالضحك تدخلات مختلفة مصممة لإثارة الضحك والابتسام والمشاعر الممتعة، كما كتب المؤلفون في المجلة الطبية البريطانية.

قام فريق البحث بتعديل وتطوير تمرين الضحك من أجل "تفعيل عضلات العين لدى المشاركين بشكل مثالي".

وفي الوقت نفسه، طُلب من المجموعة الأخرى استخدام قطرات العين 4 مرات يوميًا لمدة 8 أسابيع، وفي نهاية الدراسة، وجد الباحثون أن الانخفاض في درجة مؤشر مرض سطح العين كان ذا دلالة إحصائية في كلتا المجموعتين.

وفي حين قالوا إن الآلية البيولوجية لتمرين الضحك على مرض جفاف العين "غير واضحة"، إلا أنهم خلصوا إلى أن "تمرين الضحك لم يكن أقل شأنا من الدموع الاصطناعية (0.1% حمض الهيالورونيك الصوديوم) في تحسين أعراض مرض جفاف العين والعلامات السريرية".

وأضاف الفريق: "إن تمرين الضحك هو تدخل آمن وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة للمرضى الذين يعانون من مرض جفاف العين المصحوب بأعراض وبقع القرنية المحدودة.

