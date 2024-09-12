شكرا لقرائتكم خبر عن القراءة فى الصباح تقلل توترك وتحسن ذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

الجلوس في الشرفة مع كتاب شيق ومشروب تفضله، من الأمور الجيدة لصحتك العقلية والنفسية، وفقا لما ما أكده التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

يعد الصباح الوقت المناسب لتجديد نشاط الجسم والعقل استعدادًا لنشاط اليوم، ويفضل بعض الأشخاص ممارسة التمارين الرياضية ، بينما يفضل البعض الآخر التنزه في الطبيعة مع أحبائهم، ويمارس بعض الأشخاص التأمل ويشحنون عقولهم استعدادًا لليوم، كل عادة صباحية لها فوائدها الخاصة لعقلنا وجسدنا.

كما يوفر الصباح وقتًا هادئًا للقراءة، فبالنسبة لأولئك الذين يحبون القراءة، فإن الصباح هو أفضل وقت في اليوم لقراءة بضع صفحات قبل الاستعداد للذهاب إلى العمل أو الدراسة،.

فيما يلي بعض فوائد القراءة في الصباح، ومنها:

-تقليل التوتر

إن التركيز القراءة يساعد العقل على الانتقال إلى مساحة أوسع، وهذا يساعد في تقليل التوتر وتخفيف التوتر الجسدي. كما أنه يساعد في تحسين الحالة المزاجية لبقية اليوم.

-تحسين مهارات التواصل

بغض النظر عما نقرأه، فإن الكلمات والمعرفة مجتمعة تساعدنا دائمًا على تحسين مهارات التواصل لدينا. تساعدنا الكتب على تحسين مفرداتنا والتعبير عن أفكارنا وآرائنا بشكل أفضل. كما تساعدنا الكتب أيضًا على أن نصبح نسخة أفضل من أنفسنا.

-تعزيز الذكاء

المعرفة قوة حقيقية؛ والكتب هي مستودعات المعرفة، عندما نبدأ يومنا ببضع ساعات هادئة من القراءة، فإن هذا يساعدنا على أن نصبح أكثر ذكاءً وقوة في الرأي .

-تحسين التركيز والذاكرة

يساعد التركيز أثناء القراءة على تعزيز مهارات الانتباه، حيث نجد أنه من الأفضل أن نكون أكثر انتباهاً في الطبيعة. كما يساعد ذلك في تحسين الذاكرة والمهارات الإدراكية.

-يحدد نغمة إيجابية لليوم

يمكن أن يكون قراءة الكتب ذات طبيعة تجديدية للغاية - فهي تساعدنا على أن نصبح أفرادًا أكثر إيجابية وتحدد النغمة الإيجابية لبقية اليوم القادم.