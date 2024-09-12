شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للتخلص من الدهون الموضعية والان مع تفاصيل الخبر

الدهون المتكتلة العنيدة أحد أهم أنواع الدهون التي تسبب الإزعاج وتشويه الشكل العام للجسم، فقد تكون شخصا نحيفا ولكن لديك دهون متكتلة في مكان ما في جسمك.

قال تقرير نشر في موقعinnoaesthetics إن تلك النوعيات من الدهون المتكتلة تصيب البعض خاصة في منتصف العمر، تلك الدهون العنيدة التي تتراكم تحت سطح الجلد وتسمى في كثير من الأحوال الدهون الحشوية، فهي تحيط بالأعضاء الداخلية للجسم.

نصائح للتخلص من الدهون العنيدة

تابع التقرير موضحا مجموعة من النصائح التي يمكن من خلالها التخلص من هذه الدهون العنيدة إذا ما اتبعناها جيدا:



الاسترخاء الشديد والشعور بالهدوء أمر في غاية الأهمية لأنه يقلل من التوتر بشكل عام، وبالتالي فإنه يمنع تخزين الدهون في أجزاء الجسم المختلفة، خاصة في الجزء السفلي من الجسم، فالتوتر والقلق وغيرها من الأفعال يمكن أن تعزز من تحفيز تخزين المزيد من الدهون في الجسم لذلك ينصحك التقرير بضرورة الراحة والاسترخاء الجيد.



الطعام الصحي يعني دهون أقل فالسعرات الحرارية الموجودة في الطعام هي التي تتحكم بشكل كبير في تكتل الدهون في جسمك، لذلك لابد لك من الالتزام بكمية أصغر من الطعام ونوعيات أفضل وأجود من الطعام مثل الطعام الصحي المعتمد على الخضراوات والفاكهة، وتقليل النشويات والكربوهيدرات بشكل عام.

امتنع عن السكر لا تتناول السكر بمنتجاته المختلفة ولا تتناول الحلويات والسكريات، لأنها تعزز من زيادة تكتل الدهون خاصة دهون البطن فضلا عن السكريات الموجودة في العصائر المعلبة وفي نوعيات الطعام الجاهزة هذه السكريات تحفز من تكتل الدهون في كل مناطق الجسم.



المياه هي سلاحك الأهم للتخلص من كل الدهون الموضعية، لأن المياه تقلل من الدهون بشكل عام تعزز من ترطيب الجسم، كما أنه يعزز من عملية الحرق وهو الأساسي لترطيب الجسم والوقاية من الجفاف وتقليل وكبح الشهية.

لا شك أن التمارين الرياضية المنتظمة للمكان المخصص الذي زادت فيه الدهون الموضعية لديك أمر في غاية الأهمية، يحتاج لمختص يتابع معك نوعيه الالرياضية التي عليك القيام بها بشكل منتظم دون إهمال.