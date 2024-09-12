شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز أعراض وعلامات أمراض القلب المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

يُظهر الجسم في بعض الأحيان علامات خفية مبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي تشمل حالات مثل قصور القلب والنوبات القلبية، ويمكن أن تشمل العلامات المبكرة التعب، والشعور بالاكتئاب أو القلق، والتغيرات في أظافرك أو بشرتك، وفقا لما نشره موقع health.

أمراض القلب عبارة عن مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب وترتبط بكيفية تدفق الدم إلى القلب.

يمكن أن تشمل هذه الحالات ما يلي:

أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي (CAD)

مشاكل في تدفق الدم، مما يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل النوبات القلبية، وفشل القلب ، والذبحة الصدرية، وهو ألم في الصدر بسبب انخفاض تدفق الدم.

مشاكل في معدل ضربات القلب أو إيقاع ضربات القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب.

قد تختلف الأعراض حسب نوع مرض القلب الذي تعاني منه. في بعض الحالات، قد لا تظهر عليك أي أعراض في المراحل المبكرة.

ورغم أن هذا قد يكون صحيحا، فإن الأعراض التالية هي بعض الأعراض التي قد يلاحظها الأشخاص في وقت مبكر.

1. ضيق التنفس



لا يعد ضيق التنفس عرضًا حصريًا لأمراض القلب. وعندما يكون كذلك، فقد يكون ضيق التنفس نتيجة لمشاكل في صمامات القلب أو قدرته على ضخ الدم. على سبيل المثال، في حالة قصور القلب، يتسرب السائل إلى الرئتين لأن الدم يعلق في الأوعية الدموية التي ترسل الدم من الرئتين إلى القلب.

2. التعب



لا يتعلق الأمر فقط بقلة النوم، بل بالإرهاق الشديد. فكر في شعورك عندما تصاب بالأنفلونزا، إلا أن هذا الشعور لا يختفي. حيث يجد القلب صعوبة في ضخ الدم إلى أنسجة الجسم، ويعيد الجسم المزيد من الدم إلى القلب والدماغ.

3. تورم القدمين أو الساق



يمكن أن يحدث تورم القدمين لعدة أسباب، مثل الحمل، أو دوالي الأوردة (الأوردة المتورمة التي يمكن رؤيتها تحت الجلد)، أو قلة الحركة عند السفر، على سبيل المثال). يمكن أن يكون التورم أيضًا علامة على قصور القلب ، وهي حالة مزمنة يضخ فيها القلب الدم بشكل غير فعال.

4. الدوخة



إذا سبق لك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فقد تكون قد لاحظت علامات تحذيرية للتوقف عن المشي أو الجري أو ركوب الدراجات أو المشي إذا شعرت بالدوار أو الدوخة. الدوخة هي أحد تلك الأعراض التي يمكن أن يكون لها أسباب عديدة، بما في ذلك أمراض القلب.

5. الألم أثناء المشي



قد تكون تقلصات عضلات الورك والساق التي تؤلمك عند الحركة ولكنها تتحسن عند الراحة علامة على مرض الشرايين الطرفية (PAD). مرض الشرايين الطرفية هو تراكم الترسبات الدهنية في شرايين الساق ويرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. مشاعر الاكتئاب



ربما لا يكون الاكتئاب في حد ذاته علامة على إصابتك بمشاكل في القلب، ولكن الصحة العقلية ترتبط بالصحة الجسدية. وقد أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب معرضون لخطر أكبر للإصابة بمشاكل في القلب. وأشارت إحدى الدراسات إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب يمكن أن يشكلا عامل خطر لبعضهما البعض.

7. تغير لون الجلد



قد يكون تغير لون بشرتك علامة على إصابتك بأمراض القلب. وقد يكون تغير اللون نتيجة لما يلي:

الشرايين المسدودة

الأوعية الدموية المسدودة

الأوعية الدموية المصابة أو القلب

قد تجد أن بشرتك ذات لون أزرق أو أرجواني، وخاصة على أصابع قدميك، أو أن هناك نمطًا أزرق أو أرجوانيًا يشبه الشبكة على أجزاء من جسمك. قد تحتوي باطن قدميك أو راحتي يديك أيضًا على بقع بنية أو حمراء.

8. الصداع النصفي



قد يكون الصداع مجرد صداع في بعض الحالات، ولكن الصداع النصفي المنتظم قد يشير إلى وجود مشكلة في قلبك.

9. نبضات القلب المسموعة



في حين يتكيف بعض الأشخاص مع صوت ضربات قلبهم ويغيرون وضعيات نومهم غالبًا لتجنب سماعها، فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهلها. يمكن أن ترتبط القدرة على سماع ضربات قلبك، والتي تسمى طنين الأذن النابض، بأمراض القلب.

10. تغيرات الأظافر



يمكن أن تظهر أمراض القلب أيضًا في أظافرك أو حولها. تعد الأصابع المتورمة - عندما تتورم الأصابع وتتجه الأظافر إلى الأسفل - أحد أعراض عدوى القلب أو أمراض القلب. يمكن أن تشير الخطوط ذات اللون الأحمر أو الأرجوانية الموجودة تحت أظافرك والتي تعرف أنها ليست بسبب إصابة إلى مشاكل في القلب.

