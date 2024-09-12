شكرا لقرائتكم خبر عن نوبات الهلع لها تأثير كبير على صحتك.. اعرف كيفية حدوثها وطرق التعامل معها والان مع تفاصيل الخبر



نوبة الهلع هي نوبة مفاجئة، حيث يواجه الشخص خوفًا شديدًا أو انزعاجًا يؤدي إلى ردود فعل جسدية شديدة ويحدث هذا عادةً دون أي سبب واضح، يُظهر الشخص الذي يعاني من نوبة هلع أعراض التعرق والارتعاش وضيق التنفس وألم الصدر والدوخة وتسارع ضربات القلب والشعور بفقدان السيطرة، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير نوبات الهلع على صحتك الجسدية، بحسب موقع "تايمز ناو".

قد تكون نوبات الهلع أوقاتًا مؤلمة للغاية وقد تشعر وكأنها نوبة قلبية، ومع ذلك، قد لا تكون ضارة جسديًا.

عادة ما تبلغ نوبات الهلع ذروتها في غضون دقائق وقد تحدث بشكل غير متوقع أو في مواقف يدركها عقلك على أنها مرهقة.

على الرغم من أنها لا تهدد الحياة، إلا أنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية والصحة البدنية.

كيف يمكن لنوبات الهلع أن يكون لها تأثير كبير على صحتك الجسدية؟

زيادة معدل ضربات القلب والخفقان

أثناء نوبة الهلع، يتم تحفيز استجابة الجسم "القتال أو الهروب" مما يسبب معدل ضربات قلب سريع وخفقان.

يمكن أن تكون هذه الزيادة المفاجئة في نشاط القلب مثيرة للقلق وقد تدفع الناس إلى الاعتقاد بأنهم يعانون من نوبة قلبية، مما يسبب قلقًا إضافيًا وإجهادًا على الجهاز القلبي الوعائي.

ضيق التنفس

غالبًا ما تسبب نوبات الهلع صعوبة في التنفس مما قد يجعل الناس يشعرون وكأنهم يختنقون، يؤدي هذا التنفس السريع والسطحي إلى اختلال توازن ثاني أكسيد الكربون والأكسجين في الدم، مما يسبب الدوخة والوخز والشعور بالدوار.

توتر العضلات والألم

إن الاستجابة الطبيعية للجسم للتوتر هي توتر العضلات مما قد يؤدي إلى الألم والوجع وحتى التشنجات العضلية. يمكن أن تسبب نوبات الهلع المزمنة توتر العضلات، وخاصة في الرقبة والكتفين والظهر مما يسبب عدم الراحة المستمر والتعب البدني.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن تؤثر نوبات الهلع أيضًا على الجهاز الهضمي، وغالبًا ما تسبب الغثيان وتشنجات المعدة وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى. يمكن أن يؤثر الاندفاع المفاجئ لهرمونات التوتر مثل الأدرينالين على وظائف الجهاز الهضمي الطبيعية، مما يؤدي إلى عدم الراحة أو الإسهال أو الشعور بـ "عقدة" في المعدة.

التعرق والقشعريرة

أثناء نوبة الهلع، يمكن أن تتسبب استجابة الجسم للتوتر في التعرق المفاجئ أو الهبات الساخنة أو القشعريرة. هذه الأعراض هي جزء من محاولة الجسم للتهدئة خلال أوقات القلق المتزايد ولكنها يمكن أن تكون مزعجة مما يجعل الشخص يشعر بالاستنزاف الجسدي.

ألم الصدر

يعاني الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نوبات الهلع من ألم حاد أو ضغط في الصدر، والذي غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين النوبة القلبية.

ينتج هذا الألم عن توتر العضلات والتنفس السريع والقلق المتزايد في حين أن هذا ليس خطيرًا، فإن ألم الصدر المرتبط بنوبات الهلع يمكن أن يكون مخيفًا ويمكن أن يزيد من الإجهاد البدني العام.

التعب والإرهاق

تستهلك الاستجابة الجسدية الشديدة لنوبة الهلع الكثير من طاقتك، وبالتالي، تجعلك تشعر بالإرهاق بعد ذلك. هذا التعب ليس عقليًا فحسب، بل جسديًا أيضًا، حيث يعمل الجسم بجد للعودة إلى الحالة الطبيعية مما يؤدي إلى التعب.

الدوخة والدوار

بسبب فرط التنفس والتغيرات السريعة في تدفق الدم، قد يشعر الناس بالدوار أو الدوار أثناء نوبة الهلع. يمكن أن يؤدي هذا إلى الخوف من الإغماء، مما يزيد من تفاقم القلق.

طرق التعامل مع نوبات الهلع

وبحسب موقع "DR.lo" هناك بعض الطرق للتعامل مع نوبات الهلع منها:

العلاج السلوكي المعرفي لتغيير الطريقة التي ترى بها المواقف الصعبة أو المخيفة ومساعدتك في إيجاد طرق جديدة للتعامل مع هذه التحديات عند ظهورها.

وكذلك تقنية التنفس العميق، حيث أن فرط التنفس هو أحد أعراض نوبات الهلع التي يمكن أن تزيد من الخوف، لكن التنفس العميق يمكن أن يقلل من أعراض الهلع والخوف أثناء النوبة.