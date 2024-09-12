علامات تدل على عدم شرب كمية كافية من الماء في موجة الحر

من المهم جدًا شرب كمية كافية من الماء في الصيف للحفاظ على ترطيب الجسم وتغذيته. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، فإن شرب 3 لترات من الماء للرجال و2.2 لتر للنساء كافٍ في اليوم. ومع ذلك، فإن حياة العمل المحمومة والجداول الزمنية الضيقة يمكن أن تؤثر على حياتنا اليومية لدرجة أننا ننسى شرب كمية كافية من الماء. يمكن أن يؤدي هذا إلى الجفاف الذي يسبب مضاعفات خطيرة في الجسم بما في ذلك الصداع والتعب وتلف الكلى والدوخة. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد، فإن شرب الماء يحسن صحتنا العقلية. فالحفاظ على ترطيب الجسم يحافظ على تدفق هرمون السيروتونين، وهو هرمون الشعور بالسعادة، في الجسم. كما أنه يحسن جودة نومنا وينظم الحالة المزاجية.

علامات تشير إلى أنك لا تشرب كمية كافية من الماء



جفاف الفم



جفاف الفم هو نتيجة محتملة للجفاف عندما لا تنتج الغدد اللعابية كمية كافية من اللعاب.

البول الأصفر الداكن



إذا كان لون البول أصفر داكنًا، فهذه علامة على الجفاف. يجب عليك شرب كوبين من الماء على الفور لإعادة البول إلى لونه الطبيعي.

انخفاض إنتاج البول



إذا كنت لا تتبول كثيرًا، فقد يعني ذلك أنك لا تشرب كمية كافية من الماء. وهذا ليس جيدًا لصحتك لأنه قد يسبب التهابات المسالك البولية .

دوخة



يؤثر الجفاف على تدفق الدم إلى المخ مما قد يجعلك تشعر بالدوار. وهو علامة شائعة على الجفاف. وقد يسبب أيضًا الشعور بالدوار . كوب من الماء يعطي راحة فورية.

تقلصات العضلات



يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى تقلصات العضلات . ويحدث ذلك عندما يفقد الجسم الكثير من السوائل وتتراكم الحرارة في العضلات.

صداع



الصداع هو علامة شائعة على الجفاف. تشير هارفارد هيلث إلى أن بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالصداع عندما لا يحصل أجسامهم على كمية كافية من السوائل.

عيون غائرة



إذا كان الجلد حول عينيك يبدو باهتًا وأغمق من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بالجفاف. الجلد حول عينيك أرق وأكثر عرضة للتحول إلى اللون الداكن إذا لم يتم تجديده عن طريق تناول الماء.

انخفاض ضغط الدم

انخفاض مستويات المياه في الجسم يعني انخفاض مستوى الأكسجين مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الجسم وقد يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم .

جفاف الشفاه

من المرجح أن تصبح شفتيك جافة ومتشققة عندما تعانين من الجفاف. تفقد الشفاه رطوبتها عندما لا نشرب كمية كافية من الماء مما يجعلها تبدو جافة ومتشققة.

الحمى والقشعريرة

إن الشعور بالحمى والقشعريرة يعد علامة غير عادية ولكنها مثيرة للقلق على الجفاف الشديد. في هذه الحالة، نوصيك بشدة باستشارة الطبيب.

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