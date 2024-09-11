شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تعزز مناعة طفلك قبل العودة للمدارس؟ طبيب يوضح والان مع تفاصيل الخبر

تعزيز المناعة.. من أكثر الأهداف التى يسعى إليها الآباء والأمهات لتحسين صحة أبنائهم، ومع اقتراب العام الدراسي الجديد نحتاج إلى تعزيز المناعة بطرق طبيعية للوقاية من الأمراض وانتقال العدوى، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح طبية لتعزيز مناعة طفلك فى المدرسة.



قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إنه لا بد من الاهتمام برفع مناعة الأطفال فى جميع أوقات العام ومع العودة للمدارس بشكل خاص، للوقاية من الأمراض وانتقال العدوى .

وأوضح أنه لتعزيز مناعة الطفل يجب تناول طعام صحي متوازن والاهتمام بتناول الخضار والفواكه الطازجة والبروتينات والحبوب الكاملة والدهون الصحية بشكل يومي، مضيفا أنه من المهم الحفاظ على وجبات متكاملة العناصر الغذائية ومتوازنة.

وأشار إلى أنه من الضرورى تناول الطعام فى المنزل للوقاية من التسمم الغذائي والبعد عن الأكلات السريعة والحارة .

وشدد على ضرورة تقليل السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة والمصنعة لأنها تقلل المناعة وتسبب التسوس ومشاكل الأسنان والسمنة المفرطة وبدلا من ذلك تناول الغذاء الصحي المتوازن.

وأوضح أنه إذا شعر الطفل بأى أعراض برد أو أنفلونزا أو تعب يجب ألا يذهب للمدرسة ويجب أن يذهب للطبيب لتلقى العلاج المناسب.

وتابع قائلا أن من أهم معززات المناعة أيضا النوم الجيد المنتظم وكذلك النوم في وقت مبكر، مضيفا أنه يجب ممارسة الطفل للتمارين الرياضية لتعزيز مناعته أيضا.

وأضاف أنه يجب حصول طفلك على التطعيمات منها تطعيم الأنفلونزا الموسمية وتطعيم المكورات الرئوية علاوة على التطعيمات التى تعطيها وزارة الصحة فى المدارس للأطفال بشكل إجباري.

وأكد الدكتور علاء عبد العزيز على ضرورة التهوية الجيدة للفصول وفتح الشبابيك لتقليل فرص العدوى .