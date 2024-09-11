شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تخس من غير تعب.. 7 عصائر من الخضراوات هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

التخلص من الوزن الزائد يعد حلماً لكل من يعانى من زيادة الوزن، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز العصائر المصنوعة من الخضراوات والتي تساعد بشكل ملحوظ في مساعدتك في تحقيق هدفك، وفقا لموقع healthshots .

للتخلص من الوزن الزائد يجب أن تجمع بين اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة مع اتباع بعض عادات نمط الحياة الصحية الأخرى، ولذا يمكن أن تكون عصائر الخضراوات إضافة جيدة لنظام إنقاص الوزن لأنها يمكن أن تساعدك هذه المشروبات اللذيذة والمليئة بالعناصر الغذائية على إنقاص وزنك، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، التي يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتعزيز التمثيل الغذائي، وتوفير الطاقة.

كما يمكن أن يؤدي تضمين عصائر الخضراوات في نظامك الغذائي إلى تعزيز تناولك للعناصر الغذائية، وتعزيز فقدان الوزن، والاستمتاع بالعديد من فوائد النظام الغذائي النباتي.



فيمكن أن يكون شرب عصائر الخضراوات طريقة فعالة لفقدان الوزن ولأسباب متعددة، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك وصفات عصير الخضراوات في نظامك الغذائي لفقدان الوزن، ويمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على الصحة العامة، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في التحكم في إنتاج هرمونات الجوع وزيادة مستويات الطاقة.

كما أن عصائر الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف لإدارة الوزن لأنها تعزز الشعور بالشبع، مما يعني أنك تشعر بالشبع لفترات أطول.

أفضل أنواع عصير الخضراوات لإنقاص الوزن، منها:

- عصير الكرنب

يمكن أن يساعد عصير الكرنب في إنقاص الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعناصر الغذائية الموجودة في الكرنب، مثل الفيتامينات والمعادن، أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعد في إنقاص الوزن.

-عصير السبانخ

يعد إضافة مفيدة لرحلة إنقاص الوزن، فهو مليء بالعناصر الغذائية مثل الحديد والكالسيوم والفيتامينات أ و ج، والتي يمكن أن تدعم الصحة العامة والتمثيل الغذائي، كما أن السبانخ منخفضة السعرات الحرارية و غنية بالألياف، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، كما هو موضح في دراسة نشرت في مجلة The Pharma Innovation Journal . بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في السبانخ أن تساعد في حماية خلاياك من التلف وقد تساهم في إدارة الوزن.

- عصير الخيار

يعد مكملًا لذيذًا ومنخفض السعرات الحرارية لنظام إنقاص الوزن، فيحتوي على نسبة عالية من الماء، مما قد يساعدك على البقاء رطبًا وشبعًا دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، و يحتوي الخيار أيضًا على فيتامينات ومعادن، مثل فيتامين ك والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تفيد الصحة العامة والتمثيل الغذائي، وفقًا لدراسة نُشرت في IntechOpen . بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الخيار في حماية خلاياك من الضرر والمساعدة في إدارة الوزن.

- عصير الجزر

يعد إضافة صحية ومنخفضة السعرات الحرارية لنظام غذائي لإنقاص الوزن،فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين أ، وهو ضروري لصحة العين والرفاهية العامة، كما وجد في دراسة نشرت في المجلة الدولية لخصائص الغذاء . كما يحتوي الجزر على نسبة عالية من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

- عصير الكرفس

هو مشروب منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، فيحتوي على نسبة عالية من الماء، مما قد يساعدك على البقاء رطبًا وشبعًا دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على فيتامينات ومعادن، مثل فيتامين ك والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تفيد الصحة العامة والتمثيل الغذائي.

- عصير البنجر

مشروب غني بالعناصر الغذائية ومنخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة Atherosclerosis . فهو يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة والتمثيل الغذائي، كما يحتوي البنجر على نسبة عالية من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية.

- عصير الطماطم

عصير الطماطم هو مشروب منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يكون إضافة فعالة لخطة إنقاص الوزن الخاصة بك. فهو يحتوي على معادن مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

كما تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية، كما هو موضح في دراسة نشرت في مجلة علم الأحياء .

من يجب عليه تجنب وصفات عصائر الخضراوات هذه؟



يعتبر تناول عصائر الخضروات آمنًا بشكل عام، إلا أن بعض الأشخاص يجب أن يتجنبوا تناول العصائر للأسباب التالية، كما أوضحها الخبراء، ومنها:

-الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الكلى: بعض الخضراوات مثل السبانخ والبنجر تحتوي على نسبة عالية من الأكسالات، والتي يمكن أن تساهم في تكوين حصوات الكلى.

-الأشخاص المصابون بمرض السكري: يمكن أن تحتوي بعض العصائر، مثل عصير البنجر، على نسبة عالية من السكريات الطبيعية مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

-الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم: يمكن للخضروات الغنية بفيتامين ك (مثل الكرنب والسبانخ) أن تتداخل مع أدوية تسييل الدم.

-الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي: قد تكون بعض العصائر قاسية جدًا على المعدة، مما يؤدي إلى الانتفاخ أو عدم الراحة.

