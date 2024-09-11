شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تثبت فاعلية حقنة الأنسولين أسبوعيا بدلا من حقنها يوميا لمرضى السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراستان تم تقديمهما في مؤتمر كبير حول مرض السكري، إلى أن المرضى قد يتمكنون من استبدال حقن الأنسولين اليومية بجرعة أسبوعية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Express.

قد يكون من الممكن الاستغناء عن الحقن اليومية لمرضى السكري بعد أن وجدت دراستان أن حقنة الأنسولين التي يتم تناولها مرة واحدة في الأسبوع كانت بنفس الفعالية.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية أن أكثر من 900 مريض مصاب بداء السكري من النوع الثاني تلقوا إما الدواء الجديد من الأنسولين أو الأنسولين القياسي اليومي.



وشملت دراسة ثانية نشرت في مجلة لانسيت ما يقرب من 700 مريض مصاب بداء السكري من النوع الأول والذين تلقوا أيضًا أحد العلاجين.

أُجريت التجربتان لمدة عام، واكتشفتا أن خياري الأنسولين أديا إلى انخفاض مماثل في نسبة السكر في الدم.

الأنسولين هو هرمون يساعد الجسم على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، إذا لم يكن لديك ما يكفي منه، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل خطير.

وقال الموقع، إنه تم وصف حوالي 8.1 مليون عنصر إنسولين لمرضى السكري في إنجلترا في عام 2022-2023، وهو ما يمثل زيادة عن 7.8 مليون في العام السابق.

قالت كاتي باريفورد، المستشارة السريرية البارزة في مؤسسة مرضى السكري في المملكة المتحدة، إن الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف قد يكون "قاسيا ومجهدا" للمرضى، مضيفة، إنه قد يحتاج كل شخص مصاب بداء السكري من النوع الأول وبعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني إلى تناول جرعات منتظمة من الأنسولين، إما عن طريق الحقن أو المضخة.

وأضافت، إن تقليل عدد حقن الأنسولين يمكن أن يخفف من عبء العيش مع مرض السكري ويدعم الأشخاص بشكل أفضل في جهودهم لإدارة مرض السكري، مضيفة، نحن نرحب بهذه النتائج ونتطلع إلى إجراء المزيد من الأبحاث حول حقن الأنسولين مرة واحدة أسبوعياً لضمان أنها آمنة وفعالية للجميع الذين قد يستفيدون منها."