شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تخس خليك نشيط على طول.. الرياضة تمنع تكوين الدهون الالتهابية والحشوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين في جامعة ميشيجان، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والذين يمارسون التمارين الرياضية لفترة طويلة لديهم أنسجة دهون البطن أكثر صحة من الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة ويعانون من السمنة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وتظهر الدراسة، التي تحمل عنوان " التدريب الرياضي طويل الأمد له تأثيرات إيجابية على الأنسجة الدهنية لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة "، في مجلة Nature Metabolism في 10 سبتمبر.

كما قام فريق البحث أيضًا بزراعة الأنسجة الدهنية في المختبر من الخلايا التي تم جمعها من كل من ممارسي الرياضة وغير ممارسيها، وتطورت الخلايا من ممارسي الرياضة إلى أنسجة تخزن الدهون بشكل أكثر فعالية، تشير نتائجنا إلى أنه بالإضافة إلى كونها وسيلة لحرق السعرات الحرارية، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لعدة أشهر إلى سنوات يبدو أنها تعدل أنسجة الدهون بطرق تسمح لك بتخزين الدهون في الجسم بشكل أكثر صحة قال الباحث الرئيسي جيفري هورويتز، أستاذ علم الحركة في كلية علم الحركة في جامعة ميشيجان.

أراد الباحثون معرفة آثار سنوات من التمارين المنتظمة على الأنسجة الدهنية، ولكن من الصعب جدًا تصميم دراسة لتتبع هذا على المدى الطويل، بدلاً من ذلك، قارنوا مجموعتين من البالغين المصابين بالسمنة: 16 شخصًا أفادوا بممارسة الرياضة 4 مرات على الأقل في الأسبوع لمدة عامين على الأقل - كان المتوسط 11 عامًا؛ و16 شخصًا لم يمارسوا الرياضة بانتظام أبدًا ولكنهم تطابقوا في أشياء أخرى مثل كتلة الدهون في الجسم والوزن والجنس، أخذ الفريق عينات من أنسجة دهون البطن تحت الجلد مباشرة من كلتا المجموعتين.

وجد الباحثون أن ممارسي الرياضة لديهم خصائص بنيوية وبيولوجية مميزة في الأنسجة الدهنية لديهم والتي تزيد من القدرة على تخزين الدهون هناك، لم يكن لدى غير الممارسين للرياضة هذه الخصائص، على وجه التحديد، كان لدى ممارسي الرياضة المزيد من الأوعية الدموية والميتوكوندريا والبروتينات المفيدة، ونوع أقل من الكولاجين الذي يمكن أن يتداخل مع التمثيل الغذائي وعدد أقل من الخلايا التي تسبب الالتهاب.

وهذا مهم لأن المكان الأكثر صحة لتخزين الدهون هو الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد مباشرة حيث تم أخذ العينات، والتي تسمى الأنسجة الدهنية تحت الجلد . إن زيادة القدرة على تخزين الدهون هنا من خلال التمارين الرياضية تقلل من الحاجة إلى تخزين الدهون في أماكن غير صحية، مثل الأنسجة الدهنية حول الأعضاء أو في الأعضاء نفسها.

وقال هورويتز: "بالمقارنة مع دراستنا السابقة التي فحصنا فيها آثار 3 أشهر من التدريب على الأنسجة الدهنية، فإننا نرى عمومًا أن هذه الاختلافات أكثر قوة لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لسنوات مقابل أولئك الذين لا يمارسون الرياضة".

وقال الموقع، إنه من المهم ملاحظة أن زيادة القدرة على تخزين الدهون لا يعني اكتساب الدهون، هذا يعني أنه عندما يعاني الأشخاص من زيادة الوزن، سيتم تخزين الدهون الزائدة بشكل أكثر "صحة" في هذه المنطقة تحت الجلد، بدلاً من تخزينها في الأنسجة الدهنية حول أعضائهم (الدهون الحشوية) أو تراكم الدهون في الأعضاء نفسها، مثل الكبد أو القلب."

أحد الأمراض الناجمة عن تراكم الدهون غير الصحية والذي يحظى باهتمام متزايد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى هو مرض الكبد الدهني غير الكحولي، والذي يحدث غالبًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، تتراكم الدهون الزائدة في الكبد ويمكن أن تسبب أمراضًا مثل تليف الكبد (الذي يُرى غالبًا مع إدمان الكحول) أو السرطان.

أضاف، هورويتز، إنه من المهم إجراء دراسات طويلة الأمد لتتبع الأشخاص أثناء بدء برنامج التمارين الرياضية ومواصلته لعدة سنوات لمعرفة كيف تتغير أنسجتهم الدهنية - حتى لو لم يغيروا كمية الأنسجة الدهنية لديهم، من المهم أيضًا معرفة ما إذا كان هناك نوع أو شدة من التمارين الرياضية تحقق استجابة أفضل في تعديل الأنسجة الدهنية.

وفي الدراسات المتابعة، سوف يقوم الفريق أيضًا بفحص ما إذا كانت الأنسجة الدهنية التي تنمو لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة وغير الممارسين لها تعمل بشكل مختلف، وما إذا كانت هناك اختلافات أخرى متعلقة بالصحة قد تنعكس على صحة الأنسجة والشخص.