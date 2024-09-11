شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم.. أعراض ضربة الشمس فى الموجة الحارة وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد تصل ذروتها اليوم على كافة أنحاء الجمهورية، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها في ظل درجات الحرارة المرتفعة اليوم.

درجات الحرارة اليوم ما هي ضربة الشمس

في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم فإن ضربة الشمس هي حالة لا يستطيع فيها جسمك تنظيم درجة حرارة الجسم الأساسية، ويحدث ذلك عادة عندما يتعرض جسمك لدرجات حرارة عالية، بحسب موقع تايمز ناو.

يمكن أن تصبح الحالة حادة إذا ارتفعت درجة حرارة جسمك إلى (40 درجة مئوية) أو أكثر.

من المهم أن تعالج الحالة على الفور لأن ضربة الشمس غير المعالجة يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ والقلب والكلى والعضلات وإذا تركت الحالة دون علاج لفترة طويلة من الزمن، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

درجات الحرارة اليوم اعراض ضربة الشمس

ارتفاع درجات الحرارة اليوم يجب أن تجعلك تنتبه إلى أعراض ضربة الشمس، وإحدى أهم علامات ضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم والتي غالبًا ما تتجاوز (40 درجة مئوية). ويحدث هذا عندما تفشل آليات تنظيم درجة حرارة الجسم في إخراج الحرارة بشكل فعال.

التعرق الغزير أو غياب التعرق

التعرق هو طريقة الجسم الطبيعية لتنظيم درجة الحرارة. ومع ذلك، في حالات ضربة الشمس، قد يكون التعرق مفرطًا أو غائبًا تمامًا.

يمكن أن تؤثر ضربة الشمس على وظيفتك الإدراكية وتؤدي إلى الارتباك أو حتى فقدان الوعي. تحدث هذه التغيرات العقلية بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم.

يمكن أن تسبب ضربة الشمس أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء وعدم الراحة في البطن. يمكن أن يؤدي القيء المستمر أيضًا إلى الجفاف واختلال توازن الأملاح.

ضربات القلب السريعة وصعوبة التنفس

قد تتأثر أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بسبب الحرارة الشديدة. ويزداد معدل ضربات القلب حيث يكافح الجسم لتدوير الدم للتخلص من الحرارة.

يمكن أن تسبب ضربة الشمس أيضًا الصداع والدوخة والضعف. يمكن أن يحدث هذا عندما يحاول الجسم الحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى. قد يصبح الصداع شديدًا ومستمرًا.

طرق الوقاية من ضربة الشمس في ظل درجات الحرارة اليوم

من المهم جدًا أن تحافظ على رطوبة جسمك خلال فصل الصيف وخاصة أثناء موجة الحر من خلال شرب الماء وكذلك السوائل الأخرى.

-لا تخرج خلال ساعات الذروة

-حاول البقاء في الداخل خلال الوقت الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى ذروتها.

-ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة

-ارتداء ملابس فاتحة اللون وخفيفة الوزن عند الخروج. هذا سيمنع ملابسك من امتصاص الحرارة.

-ومن المهم أن تضع واقي الشمس عند الخروج. بالإضافة إلى ذلك، ارتدي النظارات الشمسية لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

-إذا كنت قد خرجت في الشمس، فارجع وحاول البقاء في غرف مكيفة أو خذ حمامًا لتبريد جسمك