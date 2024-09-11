شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم.. علامات الجفاف عند الأطفال فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

موجات الحر مجموعة من المشكلات الصحية، تشير موجة الحر إلى ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة فوق درجة الحرارة الطبيعية في أشهر الصيف، وهي شائعة بسبب تغير المناخ، كما تؤثر موجات الحر على الناس من جميع الفئات العمرية في جميع أنحاء البلاد، مما يتسبب في نوبات إغماء ودوار وخفة في الرأس وفقدان الوعي لدى البالغين والأطفال على حد سواء وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

والنشاط الخارجى يحسن الصحة البدنية والعقلية للطفل، ولا ينصح به في ظل درجات الحرارة المرتفعة، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إصابة الأطفال بالمرض، حيث يعانون من الجفاف والإجهاد الحراري وتشنجات الحرارة وضربات الشمس، ويؤدي الجفاف إلى فقدان السوائل وسيظهر على الطفل أعراض مثل الغثيان والقيء والتعب والصداع والدوار وجفاف الفم والإرهاق وانخفاض إنتاج البول، كما يمكن للحرارة أن تجعلهم سريعي الانفعال والقلق، مما يسبب ضيق التنفس ويتطلب دخول المستشفى.

والأطفال غالبًا ما يهملون تناول الماء، خاصة عندما يلعبون في الهواء الطلق، إن شرب الكثير من الماء وتجنب المشروبات المحلاة سيساعدهم على البقاء رطبين وبصحة جيدة.

علامات وأعراض الجفاف عند الأطفال



تشمل علامات وأعراض الجفاف عند الأطفال التعب والعطش وجفاف الشفاه واللسان ونقص الطاقة والشعور بالحرارة الشديدة. يمكن أن يسبب الإجهاد الحراري الدوخة والغثيان والقيء والصداع والضعف وآلام العضلات وأحيانًا حتى فقدان الوعي.

التعامل مع الجفاف



يجب تشجيع الأطفال على أخذ فترات راحة أثناء اللعب لشرب السوائل.

يجب عليهم شرب ما لا يقل عن 13 كوبًا من الماء يوميًا والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة يمكنهم أيضًا شرب عصير الليمون مع رقائق الثلج.

يجب على الآباء صنع محلول ترطيب فموي منزلي وإعطائه للطفل من وقت لآخر.

