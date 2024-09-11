شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحفاظ على صحة المرارة والان مع تفاصيل الخبر

المرارة هي عضو صغير على شكل كمثرى يقع على الجانب الأيمن من البطن، أسفل الكبد مباشرة. تلعب المرارة دورًا رئيسيًا في عملية الهضم . تتمثل الوظيفة الرئيسية للمرارة في تخزين الصفراء، وهو سائل ينتجه الكبد ويساعد في هضم الدهون. عندما تأكل، تفرز المرارة الصفراء في الأمعاء الدقيقة. وتتطلب الوجبات ذات المحتوى العالي من الدهون المزيد من الصفراء، ويمكن أن تنتج العديد من المشاكل عن خلل في وظيفة المرارة، ويمكن أن تؤثر عليها العديد من الحالات. السبب الأكثر شيوعًا لخلل الوظيفة هو الانسداد الذي يقلل من تدفق الصفراء . في الحالات الأكثر شدة، قد تتم إزالة المرارة لأن جسمك يمكنه العمل بدونها، وفقا لما نشره موقع health

ويمكن أن يسبب مرض المرارة ألمًا شديدًا أو حتى مضاعفات تهدد الحياة، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في الحفاظ على صحة المرارة. المرارة هي جزء من الجهاز الهضمي، لذا فإن صحة المرارة غالبًا ما تدور حول النظام الغذائي .

وفيما يلي بعض التوصيات الغذائية الشائعة:

إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالألياف: تحتوي الأطعمة مثل الفواكه والخضراوات والفاصوليا والحبوب الكاملة على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين سي وحمض الفوليك والمغنيسيوم ، والتي ترتبط جميعها بانخفاض خطر الإصابة بأمراض المرارة. كما تحتوي على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في منع حصوات المرارة.

تناول الدهون الصحية: الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية - بما في ذلك الأسماك ، وزيت السمك ، والمكسرات - تساعد المرارة على العمل بشكل فعال.

الحد من تناول الوجبات السريعة والسكر المكرر : تناول هذه الأطعمة بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض المرارة.

تناول الطعام بشكل متكرر: يفرز الكبد كمية إضافية من الكوليسترول في الصفراء عندما لا تتناول الطعام لفترة طويلة. يساعد تناول الطعام بشكل متكرر وتجنب الصيام لفترات طويلة على إفراغ المرارة بانتظام، مما قد يمنع تكون حصوات المرارة.

قد يؤدي فقدان الوزن السريع إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض المرارة. حيث يفرز الكبد المزيد من الكوليسترول في الصفراء عند فقدان الوزن بسرعة. وقد يؤدي هذا إلى تكون حصوات المرارة. كما قد يؤدي فقدان الوزن السريع إلى إفراغ المرارة بشكل غير فعال.