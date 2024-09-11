شكرا لقرائتكم خبر عن تسالى هتحافظ على قلبك وتخلصك من الكوليسترول.. منها اللب السورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيناس البناالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 06:00 ص
يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في صحة القلب دائمًا باتباع نظام غذائي يناسب الحالة الصحية لقلبهم، حيث يتطلب القلب أقصى درجات العناية للعمل بشكل صحيح ودعم وظائف الجسم الأخرى.
وفقا لموقع هيلث فإن النظام الغذائي منخفض الدهون والكربوهيدرات مناسب تمامًا لصحة القلب، ولكن هل تعلم أن الدهون ليست كلها ضارة؟ نعم، يمكن للدهون الصحية أن تساعد في تعزيز صحة القلب.بذور الكتان
عين الجمل
بذور الكتان، غنية بالدهون الصحية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، يقلل تناول بذور الكتان من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول والنوبات القلبية، كما يساعد في تنظيم ضغط الدم الطبيعي، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية الصحية مثل المغنيسيوم والحديد والزنك وفيتامين ب6 والبروتين، ويمكن أن تكون إضافة صحية لنظامك الغذائي الصحي للقلب.
بذور عباد الشمس " اللب السورى"
تحتوي هذه المكسرات الغنية بالألياف على كميات كبيرة من الدهون، فهي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بتأثيراتها الإيجابية على صحة القلب. يساعد تناول الجوز على خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
بذور الشيا
تحتوي بذور عباد الشمس أو ما يعرف باسم اللب السورى على دهون صحية غير مشبعة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين هـ والسيلينيوم والألياف الغذائية والمركبات النباتية القوية التي تساعد في تقليل الالتهاب.
الشوكولاتة الداكنة
تحتوي هذه البذور على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 والألياف التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتحسين صحة القلب.
الافوكادو
تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكافيين والفلافونويدات يمكن الذى يمكن أن يحسن من تدفق الدم ويخفض ضغط الدم، يجب اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو عالية لتجنب السكريات المضافة.
الأفوكادو فاكهة مغذية للغاية، فهي مليئة بالدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في إدارة صحة القلب، كما تحتوى على كمية صحية من الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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