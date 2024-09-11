شكرا لقرائتكم خبر عن تسالى هتحافظ على قلبك وتخلصك من الكوليسترول.. منها اللب السورى والان مع تفاصيل الخبر

يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في صحة القلب دائمًا باتباع نظام غذائي يناسب الحالة الصحية لقلبهم، حيث يتطلب القلب أقصى درجات العناية للعمل بشكل صحيح ودعم وظائف الجسم الأخرى.

وفقا لموقع هيلث فإن النظام الغذائي منخفض الدهون والكربوهيدرات مناسب تمامًا لصحة القلب، ولكن هل تعلم أن الدهون ليست كلها ضارة؟ نعم، يمكن للدهون الصحية أن تساعد في تعزيز صحة القلب.

بذور الكتان



بذور الكتان، غنية بالدهون الصحية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، يقلل تناول بذور الكتان من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول والنوبات القلبية، كما يساعد في تنظيم ضغط الدم الطبيعي، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية الصحية مثل المغنيسيوم والحديد والزنك وفيتامين ب6 والبروتين، ويمكن أن تكون إضافة صحية لنظامك الغذائي الصحي للقلب.

عين الجمل



تحتوي هذه المكسرات الغنية بالألياف على كميات كبيرة من الدهون، فهي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بتأثيراتها الإيجابية على صحة القلب. يساعد تناول الجوز على خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بذور عباد الشمس " اللب السورى"



تحتوي بذور عباد الشمس أو ما يعرف باسم اللب السورى على دهون صحية غير مشبعة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي على نسبة عالية من فيتامين هـ والسيلينيوم والألياف الغذائية والمركبات النباتية القوية التي تساعد في تقليل الالتهاب.

بذور الشيا



تحتوي هذه البذور على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 والألياف التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتحسين صحة القلب.

الشوكولاتة الداكنة



تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة الغنية بالكافيين والفلافونويدات يمكن الذى يمكن أن يحسن من تدفق الدم ويخفض ضغط الدم، يجب اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة كاكاو عالية لتجنب السكريات المضافة.

الافوكادو



الأفوكادو فاكهة مغذية للغاية، فهي مليئة بالدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في إدارة صحة القلب، كما تحتوى على كمية صحية من الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

