شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. هذا النظام الغذائي يساعد فى علاج تكيس المبايض والان مع تفاصيل الخبر

تكيس المبيض، يعد من المشاكل الصحية التي تصاب بها بعض النساء، ويعد من أبرز أسباب تأخر الإنجاب، وهو يعد إضطراب هرموني يتسبب في عدم إنتظام الدورة الشهرية، وزيادة الوزن.

ووفقا لموقع healthshots، الذي أكد أن نظام الكيتو الغذائي يساعد في إنقاص الوزن، فهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون ، سيضع هذا جسمك في حالة أيضية تسمى الكيتوزية، مما يعني أن جسمك سيصبح فعالاً للغاية في حرق الدهون للحصول على الطاقة.

وبصرف النظر عن فقدان الوزن فقد يساعد أيضًا النساء المصابات بتكيس المبايض، فهي حالة هرمونية تؤثر على المبايض، وتعد من أبرز أسباب زيادة الوزن، وتأخر الإنجاب.

أعراض تكيس المبيض

-زيادة الوزن

-حَبُّ الشّبَاب

-نمو الشعر الزائد

- الخصوبة.

هل يمكن لنظام الكيتو الغذائي تحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض؟

يتضمن نظام الكيتو تناول أطعمة غنية بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات للمساعدة في إنقاص الوزن وفقًا لبحث نُشر في StatPearls في عام 2023. قد يساعد هذا النوع من النظام الغذائي النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بالطرق التالية:

- يعزز فقدان الوزن

تعاني العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من زيادة الوزن أو صعوبة في إنقاص الوزن، خلال دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة Trends in Food Science and Technology ، شهد المشاركون انخفاضًا كبيرًا في وزن الجسم ومحتوى كتلة الدهون بعد اتباع نظام الكيتو الغذائي.

- يحسن حساسية الأنسولين

تعاني العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما قد يزيد من إنتاج الأندروجين، ويمكن أن يؤدي الإفراط في إنتاج الأندروجين إلى ظهور علامات جسدية مثل زيادة شعر الوجه والجسم، وحب الشباب الشديد، والصلع الذكوري لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، فالنظام الغذائي الكيتو له تأثير حساس للأنسولين في الغالب بسبب محتواه من الكربوهيدرات القابلة للهضم المحدود لخفض مستويات الأنسولين والجلوكوز في الدم، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Nutrients في عام 2023.

- قد يحسن الخصوبة

متلازمة تكيس المبايض هي سبب شائع للعقم بسبب نقص التبويض، يمكن أن يساعد نظام الكيتو الغذائي في إنقاص الوزن، وقد يساعد فقدان الوزن في تحسين الخصوبة لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية في عام 2022، و أيضًا، خلال دراسة أجريت عام 2021 ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة شملت نساء يعانين من زيادة الوزن مصابات بمتلازمة تكيس المبايض، أفاد بعض المشاركين بتحسن انتظام دورتهم الشهرية بعد اتباع نظام الكيتو الغذائي. حتى أن البعض حملن بعد محاولات فاشلة عديدة.

ما هي الآثار الجانبية لنظام الكيتو الغذائي لمرضى تكيس المبايض؟

قد لا ينصح باتباع نظام الكيتو الغذائي لإدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض بسبب هذه المخاوف:

- نقص العناصر الغذائية

إن نظام الكيتو الغذائي مقيد للغاية لأنه يركز بشكل أساسي على الأطعمة الغنية بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات، يمكن أن يؤدي هذا التقييد إلى نقص في العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تعد ضرورية للصحة العامة وإدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض ، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي نقص الألياف إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، وهي شائعة لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

-اختلال التوازن الهرموني

متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني، والنظام الغذائي الكيتو، الذي يغير بشكل كبير التمثيل الغذائي ومستويات الهرمونات، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الهرمونية، قد يؤدي النظام الغذائي إلى زيادة مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر) وقد يؤدي إلى تعطيل وظيفة الغدة الدرقية، وكلاهما أمر بالغ الأهمية في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض.

- مشاكل الجهاز الهضمي

بسبب قلة تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، قد تعاني النساء اللاتي يتبعن نظام الكيتو الغذائي من الإمساك أو مشاكل هضمية أخرى، إذا كان الشخص يعاني من الإمساك المزمن، فقد يسبب ذلك إزعاجًا وقد يحتاج إلى إجراء تعديلات في أنماط الأكل أو اللجوء إلى المكملات الغذائية.

- يزيد من مستويات الكوليسترول

غالبًا ما يتضمن نظام الكيتو الغذائي مستويات عالية من الدهون المشبعة من مصادر مثل الزبدة واللحوم الحمراء والجبن، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة مستويات الكوليسترول السيئ (LDL) لدى بعض النساء، وبالتالي، قد يكون لديهن خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب.

ماذا نأكل للتعامل مع أعراض متلازمة تكيس المبايض؟

لعلاج أعراض متلازمة تكيس المبايض، ركزي على نظام غذائي متوازن يدعم الصحة الهرمونية:

-يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات أن تساعد في إدارة مستويات الأنسولين لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

-يمكن لمصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والتوفو والبقوليات أن تدعم صيانة العضلات والصحة العامة.

-يمكن للدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون أن تساعد في تنظيم الهرمونات.

-يمكن للأطعمة المضادة للالتهابات الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت، والخضروات الورقية، والأسماك الدهنية، أن تقلل الالتهاب المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض.

-قد يساعد نظام الكيتو الغذائي النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، لكنه يأتي مع العديد من الآثار الجانبية.