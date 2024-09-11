شكرا لقرائتكم خبر عن عالج شعرك من طعامك.. 10 أطعمة تعزز نموه بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

لا يقتصر الحصول على شعر صحي وجذاب على استخدام المنتجات المناسبة فحسب، بل يبدأ الأمر بما تتناوله من خلال نظامك الغذائي، حيث يمكن لنظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية أن يؤثر بشكل كبير على نمو الشعر ويعزز صحته، وفي حين أن العناية الخارجية مهمة، فإن تغذية شعرك من الداخل يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، ويرصد تقرير موقع "Healthline" 10 أطعمة تعزز نمو شعر صحى.

البيض

البيض غني بالبروتين والبيوتين والعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين أ وفيتامين د، وهو يوفر اللبنات الأساسية لشعر قوي وصحي، والبروتين ضروري لبنية الشعر، بينما يدعم البيوتين إنتاج الكيراتين، مما يعزز مرونة الشعر وقوته، وفيتامين أ ود يغذيان فروة الرأس، ويعززان صحة بصيلات الشعر ويمنعان الجفاف.

السبانخ

السبانخ من الأطعمة التي لا تساعد على تقوية العضلات فحسب، بل إنها أيضًا مصدر قوي لشعرك لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والحديد وفيتاميني أ وسى، ويساعد الحديد في نقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه، وفي الوقت نفسه، تدعم الفيتامينات أ وسى، الحفاظ على ترطيب فروة الرأس ويعززان نمو الشعر.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة فروة الرأس، حيث تغذي أحماض أوميجا 3 بصيلات الشعر، وتدعم إنتاج زيوت فروة الرأس التي تحافظ على ترطيب الشعر، وتساهم في لمعانه، كما تحتوي على فيتامين د، الذي يلعب دورًا في تعزيز نمو بصيلات الشعر.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة ليست مجرد إضافة لذيذة لنظامك الغذائي ولكنها أيضًا مصدر قوي لتعزيز صحة الشعر، حيث يحتوى اللون البرتقالي للبطاطا على بيتا كاروتين، وهو عنصر غذائي يتحول إلى فيتامين أ في الجسم والذى يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز نمو الخلايا، بما في ذلك الخلايا التي تتكون منها خصلات شعرنا، بالإضافة إلى دعم نمو الشعر، يساعد فيتامين أ في إنتاج زيوت فروة الرأس الطبيعية التي تحافظ على جذور الشعر في حالة جيدة وتعمل على ترطيبها.

الأفوكادو

الأفوكادو أكثر من مجرد فاكهة، بل إنها أيضًا كنز من العناصر الغذائية لصحة شعرك، فهو غني بالدهون الصحية وفيتامينات E وC والبيوتين، ويدعم الأفوكادو صحة الشعر من الداخل إلى الخارج، بينما يحسن فيتامين E الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يضمن حصول بصيلات الشعر على العناصر الغذائية الحيوية، ويساعد فيتامين C في إنتاج الكولاجين، مما يقوي خصلات الشعر، بينما يعزز البيوتين إنتاج الكيراتين لزيادة مرونة الشعر وتعزيز قدرته على الصمود.

المكسرات

تناول حفنة من المكسرات مثل اللوز والجوز كوجبة خفيفة قد تكون مفيدة لشعرك، فهى تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E والزنك، وتعمل أحماض أوميجا 3 على تغذية بصيلات الشعر وزيوت فروة الرأس، مما يعزز الترطيب ويقلل من تكسر الشعر، بينما يعزز فيتامين E الدورة الدموية في فروة الرأس، ويدعم نمو الشعر، بينما يمنع الزنك تساقط الشعر ومشاكل فروة الرأس، مما يضمن شعرًا أكثر صحة من الجذور إلى الأطراف.

التوت

أضف دفعة من قوة مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي مع التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر، وتحمي مضادات الأكسدة بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يعزز نمو الشعر بشكل أكثر صحة، والتوت غني أيضًا بفيتامينات C وE، اللذان يدعمان إنتاج الكولاجين ويعززان صحة فروة الرأس.