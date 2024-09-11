أميرة ويلز كيت ميدلتون تتحدث عن معركتها مع السرطان

جميعنا تابعنا الحالة الصحية لأميرة ويلز كيت ميدلتون، من خلال المواقع الإخبارية أو من مواقع التواصل الاجتماعى، وقد ظهرت أمس الإثنين في فيديو تكلمت فيه عن رحلة علاجها الكميائي، فقالت إنها أكملت علاجها الكيميائي و"تفعل ما بوسعها للبقاء خالية من السرطان"، حيث تخطط للعودة تدريجياً إلى الحياة العامة في الأشهر المقبلة مع شعور متجدد بالأمل وتقدير الحياة" حسبما ذكر موقع الـ "ديلي ميل".

وكانت قد كشفت الأميرة في مارس الماضى عن تشخيص إصابتها بالسرطان، وظهرت مرتين فقط علناً منذ تشخيص حالتها، والذي جاء بعد خضوعها لعملية جراحية كبرى في البطن بعد فترة وجيزة من عيد الميلاد.

وأكملت " كيت" 42 عاما في حديثها بالفيديو الذى بثته أمس،"مع اقتراب الصيف من نهايته، لا أستطيع أن أصف لكم مدى الارتياح الذي أشعر به بعد أن أكملت أخيرا العلاج الكيميائي".

وتابعت قائلة: "أركز الآن على بذل قصارى جهدي للبقاء خالية من السرطان. ورغم أنني أنهيت العلاج الكيميائي، فإن طريقي إلى الشفاء والتعافي الكامل لا يزال طويلاً، ولابد أن أستمر في التعامل مع كل يوم كما يأتي".

وقد ظهرت أميرة "ويليز" في الفيديو مصاحبة زوجها الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة " الأمير لويس والأميرة شارلوت والأمير جورج" وهم يتجولون في الغابات، ويتناولون الطعام في الهواء الطلق، ويلعبون بين الكثبان الرملية. وتابعت الحديث "كانت الأشهر الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا كعائلة. رحلة السرطان معقدة ومخيفة وغير متوقعة للجميع، وخاصة أولئك الأقرب إليك، لقد ذكّرني هذا الوقت، أنا وويليام، بضرورة التأمل والامتنان للأشياء البسيطة والمهمة في الحياة، والتي غالبًا ما نعتبرها أمرًا مفروغًا منه. مثل الحب والمحبة ببساطة".

ووتابعت "كاثرين" إنها تتطلع إلى العودة إلى العمل وستقوم "بمزيد من الالتزامات العامة في الأشهر المقبلة عندما أستطيع"، مع الحفاظ على جدول أعمال خفيف للسماح لها بالتعافي بشكل كامل. ومن المتوقع أن تحضر خدمة يوم الذكرى السنوية في النصب التذكاري في لندن في نوفمبر، لتكريم أولئك الذين خدموا في الحرب.

ومن جانبه قال الدكتور ويليام داهوت، كبير المسؤولين العلميين في الجمعية الأمريكية للسرطان، إن الأشهر الستة إلى الأربعة والعشرين الأولى بعد العلاج الكيميائي عادة ما تكون "الفترة الأكثر أهمية" لمرضى السرطان "لأن ظهور علامات الخلايا السرطانية بعد وقت قصير من العلاج الكيميائي يعني وجود مقاومة لهذا الشكل من العلاج الكيميائي".

ردًا على لقطات الفيديو الذى تم بثه أمس الإثنين، كتب رئيس الوزراء السير كير ستارمر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أسمع أن أميرة ويلز أنهت العلاج الكيميائي. "بالنيابة عن البلاد بأكملها، أبعث لها بأطيب تمنياتي بالشفاء العاجل"

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