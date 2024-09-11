5 نصائح للوالدين لرعاية الطفل منذ الولادة حتى الأسبوع الأول

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح للأب والأم لرعاية الطفل منذ الولادة حتى الأسبوع الأول.

وتأتي هذه المبادرة ضمن 100 مليون صحة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وأضافت وزارة الصحة، أن هناك بعض النصائح للوالدين يجب اتباعها من الولادة وحتى نهاية الأسبوع الأول من الولادة والتى تشمل:

- ملامسة جلد الطفل بجلد الأم بعد الولادة.

- الاقتراب من الطفل للشعور بالوالدين ولمسهما.

- النظر إلى عينيه والحديث معه.

- إعطاء الطفل مساحة ليحرك يديه وقدميه بحرية.

- الحرص على إرضاعه لبن السرسوب خلال الساعة الأولى بعد الولادة.

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