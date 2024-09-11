شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني الصداع خلف العين؟ الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يسبب الصداع ألمًا في أجزاء مختلفة من الرأس، بما في ذلك خلف العينين. قد يعتمد ما إذا كان الصداع يسبب لك ألمًا خلف العينين على نوع الصداع الذي تعاني منه، وقد يكون سبب الصداع خلف العين هو الصداع الناجم عن أسباب شائعة مثل الصداع النصفي أو عدوى الجيوب الأنفية. وفي أحيان أخرى، قد يكون سبب الصداع خلف العين أنواعًا أكثر شدة أو نادرة من الصداع، وفقا لما نشره موقع health

الأسباب



يمكن أن تتسبب أنواع مختلفة من الصداع في الشعور بالصداع خلف العينين. وأحد الجوانب التي قد تكون متسببة في ذلك هو توصيل رسائل الألم عبر العصب الثلاثي . وهو عصب له ثلاثة فروع في جميع أنحاء الرأس. ويشمل أحد الفروع عينيك.

تتضمن بعض الأسباب الرئيسية للصداع النصفي ما يلي:

التوتر أو القلق

أضواء ساطعة

أصوات عالية أو روائح قوية

التغيرات المفاجئة في الطقس أو البيئة

كثرة النشاط البدني

التبغ

الوجبات المفقودة

الاكتئاب والقلق والتوتر

قلة النوم

ضوء ساطع أو أصوات عالية

النشاط البدني

الطقس الحار أو الحمامات الساخنة

الارتفاعات العالية (خاصة بالصداع النصفي)

طرق العلاج

استرح بعينيك المغلقتين في غرفة هادئة

ضع منشفة أو قطعة قماش باردة على جبهتك

اشرب الكثير من السوائل

قد تستفيد بعض أنواع الصداع من علاجات معينة. على سبيل المثال، قد تساعد العلاجات الطبيعية مثل فيتامين ب2 أو المغنيسيوم في علاج الصداع النصفي. قد يساعد تقليل وقت استخدامك للشاشات في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر.

يمكن أن تشمل العلاجات غير الدوائية تقنيات الاسترخاء، والتغذية الراجعة البيولوجية



